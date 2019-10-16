Прокуратура Панами закрила справу проти Порошенка

Прокуратура Панами закрила кримінальне провадження, в якому фігурує колишній Президент Петро Порошенко, в той час як екс-президент знову не прийшов на допит в ДБР України. Про це на брифінгу повідомив адвокат Порошенка Ілля Новіков, передають Українські Новини.

"3 жовтня поточного року Перша спеціалізована прокуратура по боротьбі з організованою злочинністю Панами прийняла рішення про закриття справи, порушеної за заявою пана (колишнього першого заступника глави Адміністрації Президента Андрія Портнова проти Президента Порошенка", - сказав він.

У заяві йшлося про пов'язані з Порошенком компанії, які здійснювали легалізацію незаконно отриманих доходів. Рішення про закриття справи обумовлено тим, що в Україні вже зареєстровано кримінальне провадження за наведеними фактами.

Крім того, за словами Новікова, в заяві Портнова не було фактів, які б вказували на зв'язок компаній і власне Порошенка до зазначених злочинів. Новіков заявив, що це рішення може бути оскаржено.

13 жовтня адвокати Порошенко подали заяву проти Портнова за фактом можливого надання завідомо неправдивих заяв про вчинення кримінального правопорушення (ст. 386 Кримінального кодексу Панами).

Як повідомляли Українські Новини, раніше Портнов найняв детективів в Панамі шукати офшори Порошенка. Тим часом, ДБР проводить досудове розслідування в рамках 12 кримінальних проваджень, в яких фігурує колишній Президент Петро Порошенко. Раніше колишній перший заступник глави Адміністрації Президента Андрій Портнов повідомив, що колишньому Президенту Петру Порошенку призначили три перевірки на поліграфі за звинуваченнями у крадіжці грошей у армії і з бюджету. 13 вересня Порошенко дав свідчення Державного бюро розслідувань по справі про захоплення Росією українських моряків біля Керченської протоки. У вересні Порошенко не з'явився на допит в ДБР через пленарне засідання. А Портнов викликав Порошенка у прямий ефір на будь-якому телеканалі.