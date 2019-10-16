Порошенко в очередной раз не явился на допрос в ГБР

Бывший Президент Петр Порошенко снова не явился на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР).

Об этом Українським Новинам сообщила спикер ГБР Анжелика Иванова.

"Не пришел (Порошенко). По крайней мере, пока нет", - сказала она.

Допрос был запланирован на 14:00 среды.

Как сообщали Українськi Новини, ГБР проводит досудебное расследование в рамках 12 уголовных производств, в которых фигурирует бывший Президент Петр Порошенко.



Ранее бывший первый заместитель главы Администрации Президента Андрей Портнов сообщил, что бывшему Президенту Петру Порошенко назначили три проверки на полиграфе по обвинениям в краже денег у армии и из бюджета.



13 сентября Порошенко дал показания Государственному бюро расследований по делу о захвате Россией украинских моряков возле Керченского пролива.



В сентябре Порошенко не явился на очередной допрос в ГБР из-за пленарного заседания.



Кроме того, в Запорожье из памятника Ленину сделали памятник Петру Порошенко.



Тем временем Портнов вызвал Порошенко в прямой эфир на любом телеканале.