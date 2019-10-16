Порошенко в очередной раз не явился на допрос в ГБР

Бывший Президент Петр Порошенко снова не явился на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР).\r\nОб этом Українським Новинам сообщила спикер ГБР Анжелика Иванова.\r\n"Не пришел (Порошенко). По крайней мере, пока нет", - сказала она.\r\nДопрос был запланирован на 14:00 среды.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nКак сообщали Українськi Новини, ГБР проводит досудебное расследование в рамках 12 уголовных производств, в которых фигурирует бывший Президент Петр Порошенко. Ранее бывший первый заместитель главы Администрации Президента Андрей Портнов сообщил, что бывшему Президенту Петру Порошенко назначили три проверки на полиграфе по обвинениям в краже денег у армии и из бюджета. 13 сентября Порошенко дал показания Государственному бюро расследований по делу о захвате Россией украинских моряков возле Керченского пролива.В сентябре Порошенко не явился на очередной допрос в ГБР из-за пленарного заседания. Кроме того, в Запорожье из памятника Ленину сделали памятник Петру Порошенко. Тем временем Портнов вызвал Порошенко в прямой эфир на любом телеканале.