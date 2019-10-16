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16 октября 2019, среда, 15:18 870
Силовые структуры 2019-10-16T15:19:08+03:00
Українські Новини
Порошенко в очередной раз не явился на допрос в ГБР

Порошенко в очередной раз не явился на допрос в ГБР

Порошенко Петр Фото: АПУ
Порошенко Петр Фото: АПУ

Бывший Президент Петр Порошенко снова не явился на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР).

Об этом Українським Новинам сообщила спикер ГБР Анжелика Иванова.

"Не пришел (Порошенко). По крайней мере, пока нет", - сказала она.

Допрос был запланирован на 14:00 среды.

Как сообщали Українськi Новини, ГБР проводит досудебное расследование в рамках 12 уголовных производств, в которых фигурирует бывший Президент Петр Порошенко. 


Ранее бывший первый заместитель главы Администрации Президента Андрей Портнов сообщил, что бывшему Президенту Петру Порошенко назначили три проверки на полиграфе по обвинениям в краже денег у армии и из бюджета. 

13 сентября Порошенко дал показания Государственному бюро расследований по делу о захвате Россией украинских моряков возле Керченского пролива.

В сентябре Порошенко не явился на очередной допрос в ГБР из-за пленарного заседания. 

Кроме того, в Запорожье из памятника Ленину сделали памятник Петру Порошенко

Тем временем Портнов вызвал Порошенко в прямой эфир на любом телеканале.

Больше новостей о: Допрос ГБР Порошенко Петр Анжелика Иванова

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