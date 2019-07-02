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02 июля 2019, вторник, 16:14 2099
Политика 2019-07-02T16:15:02+03:00
Українські Новини
Портнов нанял детективов в Панаме искать офшоры Порошенко

Портнов нанял детективов в Панаме искать офшоры Порошенко

Бывший заместитель главы Администрации Президента Виктора Януковича Андрей Портнов нанял детективов и адвокатов для розыска офшоров бывшего Президента Украины Петра Порошенко в Панаме. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

"Друзья, информирую, что закончил формальные процедуры передачи полномочий адвокатам и независимым детективам представлять мои интересы в государственных и судебных органах Панамы и ряда островных государств в отношении аффилированных с Порошенко офшоров. Во всех начатых расследованиях в отношении Порошенко за рубежом я официально являюсь заявителем и ожидаю от местных коллег поиска, систематизации и обнародования данных по отмыванию Порошенко и его окружением похищенных у украинских граждан средств и активов. Буду немедленно информировать вас о первых результатах. Не переключайтесь", - сообщил Портнов у себя на странице.

Как сообщали Українськi Новини, 19 мая Портнов вернулся в Украину.

Как сообщалось, юрист Андрей Портнов зарегистрировал в ГБР уже четвертое заявление на Петра Порошенко, в котором он обвинил экс-президента в попытке узурпировать судебную власть. После чего ГБР начало расследование по его заявлениям. 

Больше новостей о: Панамские офшоры Расследование Андрей Портнов Петр Порошенко

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