НАБУ відкрило справу на Луценка

Національне антикорупційне бюро відкрило кримінальне провадження щодо можливих зловживань колишнього генерального прокурора Юрія Луценка.\r\nПро це йдеться у відповіді НАБУ на запит Українських Новин.\r\nСправу відкрито на виконання рішення Солом'янського суду Києва, який зобов'язав розслідувати можливі злочини Луценка.\r\nКримінальне провадження відкрито за частиною 1 статті 364 Кримінального кодексу (зловживання владою або службовим становищем).\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, генпрокурор Руслан Рябошапка позбавив премії Луценка за вересень.\r\nРябошапка діяльність Луценка на посаді Генпрокурора не перевіряє.\r\n9 вересня Руслан Рябошапка звільнив Юрія Луценка з посади прокурора.Після свого звільнення Луценко отримав 120 тисяч гривень зарплати. Оклад склав 37 тисяч гривень, решта - надбавки, доплати і премії. Раніше Луценко заявив, що глава НАБУ Ситник втручався у вибори США на стороні Клінтон.\r\nЛуценко розповів, про що говорив з Джуліані. Крім того, Луценко поїхав у Великобританію на курси з англійської. \r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n