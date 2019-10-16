підписатися на розсилку
24.65 25.1
26.85 27.55
˟
16 жовтня 2019, середа, 09:30 39
Судова влада 2019-10-16T11:03:41+03:00
Українські Новини
НАБУ відкрило справу на Луценка

НАБУ відкрило справу на Луценка

Національне антикорупційне бюро відкрило кримінальне провадження щодо можливих зловживань колишнього генерального прокурора Юрія Луценка.

Про це йдеться у відповіді НАБУ на запит Українських Новин.

Справу відкрито на виконання рішення Солом'янського суду Києва, який зобов'язав розслідувати можливі злочини Луценка.

Кримінальне провадження відкрито за частиною 1 статті 364 Кримінального кодексу (зловживання владою або службовим становищем).

Як повідомляли Українські Новини, генпрокурор Руслан Рябошапка позбавив премії Луценка за вересень.

Рябошапка діяльність Луценка на посаді Генпрокурора не перевіряє.

9 вересня Руслан Рябошапка звільнив Юрія Луценка з посади прокурора.Після свого звільнення Луценко отримав 120 тисяч гривень зарплати. Оклад склав 37 тисяч гривень, решта - надбавки, доплати і премії. Раніше Луценко заявив, що глава НАБУ Ситник втручався у вибори США на стороні Клінтон.

Луценко розповів, про що говорив з Джуліані. Крім того, Луценко поїхав у Великобританію на курси з англійської.

Більше новин про: НАБУ Юрій Луценко

Архів
Новини
Харківські підприємці вийшли на пікет проти дороги через "Барабашово" 10:59 Фото
Новий глава УДО: Зеленський звільнив Оцерклевича і призначив замість нього Рудя 10:55
Кредитори "Центренерго" оскаржить у Верховному суді рішення про зупинення процедури банкрутства компанії 10:53
Після публічної догани Зеленського своїм заступникам Офіс Президента вирішив приховати причини конфлікту 10:43 Документ
"Нафтогаз" знизив ціну на газ для населення 10:41
більше новин
Департамент молоді та спорту до кінця тижня перевірить використання коштів при закупівлі ДЮСШ "Регата" човнів 14:45
НКРЕКП готує новий крок до знищення вітчизняної енергетики, - Волинець 12:35
Марш УПА завершився біля Офісу Президента 17:46
ГПУ блокує розслідування проти Максима Нефьодова, - ЗМІ 10:23
"Корум Україна" оскаржить в суді рішення АМКУ про штраф в 53 млн грн за торги "Львіввугілля" 09:04
більше новин
Розбитий лікоть і порваний пуховик: На відому українську акторку напали роми на київському вокзалі 12:59
НКРЕКП готує новий крок до знищення вітчизняної енергетики, - Волинець 12:35
Мінекономіки не проводило розрахунки з податкових законопроектів 1210 і 1210-1 15:06
Поки РФ не виконає "мінські угоди", санкції ЄС скасувати не можуть, - Пристайко 22:00
Пристайко пропонував віддати третину бюджету на армію, забравши гроші з пенсій і зарплат 13:59
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok