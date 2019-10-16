НАБУ відкрило справу на Луценка

Розбитий лікоть і порваний пуховик: На відому українську акторку напали роми на київському вокзалі 12:59

НКРЕКП готує новий крок до знищення вітчизняної енергетики, - Волинець 12:35

Мінекономіки не проводило розрахунки з податкових законопроектів 1210 і 1210-1 15:06

Поки РФ не виконає "мінські угоди", санкції ЄС скасувати не можуть, - Пристайко 22:00