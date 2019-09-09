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09 сентября 2019, понедельник, 12:14 277
Судебная власть 2019-09-09T12:44:11+03:00
Українські Новини
Рябошапка уволил Луценко с должности прокурора

Рябошапка уволил Луценко с должности прокурора

Юрий Луценко. Фото: 112.ua
Юрий Луценко. Фото: 112.ua

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка уволил Юрия Луценко с должности прокурора в то время, как уволил первого замгенпрокурора Сторожука.

Об этом он сказал в интервью изданию "РБК-Украина", передают Українські Новини.

"Мне кажется, я уже подписал указ о его увольнении. 4 сентября квалификационная комиссия должна была принять решение по нему относительно дисциплинарного взыскания, там два дела, и после этого решение будет реализовано", - сказал генпрокурор.

Рябошапка отметил, что ранее Луценко написал заявление об увольнении с прокурорской должности и вопрос был только в дате.

Как сообщали Українськi Новини, Сторожук подал в отставку и назвал себя "нормальным человеком". Рябошапка намерен уволить всех действующих заместителей генпрокурора.

Также Рябошапка назначил первым замгенпрокурора Касько и вывел за штат всех сотрудников Генеральной прокуратуры.

Ранее Луценко написал заявление об отставке, а Соломенский районный суд обязал Национальное антикоррупционное бюро открыть уголовное производство по факту возможных злоупотреблений генеральным прокурором Юрием Луценко.

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