Рябошапка уволил Луценко с должности прокурора

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка уволил Юрия Луценко с должности прокурора в то время, как уволил первого замгенпрокурора Сторожука

Об этом он сказал в интервью изданию "РБК-Украина", передают Українські Новини.

"Мне кажется, я уже подписал указ о его увольнении. 4 сентября квалификационная комиссия должна была принять решение по нему относительно дисциплинарного взыскания, там два дела, и после этого решение будет реализовано", - сказал генпрокурор.

Рябошапка отметил, что ранее Луценко написал заявление об увольнении с прокурорской должности и вопрос был только в дате.

Как сообщали Українськi Новини, Сторожук подал в отставку и назвал себя "нормальным человеком". Рябошапка намерен уволить всех действующих заместителей генпрокурора.

Также Рябошапка назначил первым замгенпрокурора Касько и вывел за штат всех сотрудников Генеральной прокуратуры.

Ранее Луценко написал заявление об отставке, а Соломенский районный суд обязал Национальное антикоррупционное бюро открыть уголовное производство по факту возможных злоупотреблений генеральным прокурором Юрием Луценко.