Burisma и выборы президента США: Луценко рассказал, о чем разговаривал с Джулиани

Бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани впервые предложил ему встретиться в конце 2017 "через одного подчиненного Луценко". Об этом Луценко рассказал НВ.

Так, Луценко рассказал, что согласился встретиться с Джулиани, поскольку имел свой "национальный интерес".

"С моей стороны, почему я согласился - это было, с моей точки зрения, единственным путем попытаться добиться общего следствия над деньгами организованной преступной группировки Януковича, огромная часть из которых, по нашим данным, находится в США", - сообщил он.

Также Луценко отметил, что узнавал у Джулиани, "в какие двери можно стучать", чтобы совместно с американскими органами арестовать семь миллиардов долларов - сумму, на которую правительством Януковича были размещены украинские облигации внешнего займа с обязательством по выплате одному из хедж-фондов США.

"Мы разговаривали три дня, где-то по два-три часа каждый день. Его интерес, также в один из дней он спрашивал, что я могу рассказать о вероятном вмешательстве украинских деятелей в американские выборы 2016 года. Мне кажется, что эти действия очевидны, но они не подпадают под украинский Уголовный кодекс. "Если вдруг они подпадают под американский - начинайте расследование, и мы, согласно международным нормам, предоставим вам или ответы на ваши запросы, или даже можем создать совместную следственную группу", - рассказал бывший руководитель украинской Генпрокуратуры.

Во время встречи на второй день визита в США Луценко с Джулиани обсуждали дело компании Burisma, с которой связан сын главного оппонента Дональда Трампа на выборах в США 2020 года Джо Байдена.

"Напомню, что компания Burisma была собственностью бывшего министра правительства Януковича (Николая Злочевского - Ред.), который, вероятно, заставлял подчиненных выдавать лицензии в неустановленный законом способ для собственной фирмы. <...> членом правления этой компании стал сначала экс-президент Польши Квасьневский, а вскоре и сын вице-президента Соединенных Штатов Америки Хантер Байден. Ежемесячно они как члены правления получали достаточно значительные средства… <...> Общие выплаты сыну вице-президента Соединенных Штатов составили почти миллион (долларов - Ред.)", - заявил Луценко.

Экс-глава ГПУ утверждает, что встреча с Джулиани закончилась его словами о том, что украинское законодательство не позволяет расследовать возможный конфликт между американским государством и экс-вице-президентом. В ответ на это адвокат Трампа, по словам Луценко, выразил идею организовать визит главы ГПУ к будущему главе Минюста США.

Как сообщали Українські Новини, Зеленский заявил, что никогда не встречался с Джулиани.

Также адвокат Трампа заявил, что у него есть доказательства вмешательства Украины в выборы США и хочет их обнародовать.