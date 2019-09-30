Луценко уехал в Великобританию на курсы по английскому

Бывший генеральный прокурор Юрий Луценко, который в июле съездил в отпуск, уехал в Великобританию для прохождения курсов по английскому языку.

Об этом Українським Новинам сообщила его пресс-секретарь Лариса Сарган.

"Юрий Луценко давно планировал и теперь проходит курсы английского языка в Великобритании. Он улетел в воскресенье и ближайшие полтора месяца будет находится за пределами Украины", - сообщила она.

По ее словам, отъезд Луценко никак не связан со скандалом в США, а именно с обнародованием стенограммы телефонного разговора Президента США Дональда Трампа и Президента Украины Владимира Зеленского, в котором упоминается экс-вице президент США Джо Байден, его сын Хантер и расследование дела относительно последнего в Украине.

Как сообщали Українськi Новини, бывший генпрокурор Юрий Луценко получил почти 120 тысяч гривен зарплаты за последний месяц работы в августе. Оклад составил 37 тысяч гривен, остальное - надбавки, доплаты и премии.

Ранее, 29 августа, Верховная Рада одобрила увольнение генерального прокурора Юрия Луценко, а новым генпрокурором назначен Руслан Рябошапка.