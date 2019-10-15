Рябошапка оставил Луценко без премии за сентябрь

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка лишил бывшего генпрокурора и прокурора Генпрокуратуры Юрия Луценко премии за сентябрь.

Об этом говорится в ответе Генеральной прокуратуры на запрос Українських Новин.

"В связи с применением к Луценко Ю.В. дисциплинарного взыскания, премия за сентябрь ему не выплачивалась", - говорится в ответе.

При этом, в нем также говорится, что размер начисленной зарплаты Луценко за предыдущий месяц (сентябрь) составил 43 758 гривен.

Как сообщали Українськi Новини, 19 сентября Рябошапка подписал приказ о выговоре бывшему генпрокурору Юрию Луценко.

А ранее Луценко с саблей пообещал "защищать Родину как сможет".

9 сентября Руслан Рябошапка уволил Юрия Луценко с должности прокурора.После своего увольнения Луценко получил 120 тысяч гривен зарплаты. Оклад составил 37 тысяч гривен, остальное - надбавки, доплаты и премии.



Ранее Луценко заявил, что глава НАБУ Сытник вмешивался в выборы США на стороне Клинтон.



Также Луценко рассказал, о чем говорил с Джулиани.



Кроме того, Луценко уехал в Великобританию на курсы по английскому.