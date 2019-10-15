Рябошапка оставил Луценко без премии за сентябрь

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка лишил бывшего генпрокурора и прокурора Генпрокуратуры Юрия Луценко премии за сентябрь.\r\nОб этом говорится в ответе Генеральной прокуратуры на запрос Українських Новин.\r\n"В связи с применением к Луценко Ю.В. дисциплинарного взыскания, премия за сентябрь ему не выплачивалась", - говорится в ответе.\r\nПри этом, в нем также говорится, что размер начисленной зарплаты Луценко за предыдущий месяц (сентябрь) составил 43 758 гривен.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nКак сообщали Українськi Новини, 19 сентября Рябошапка подписал приказ о выговоре бывшему генпрокурору Юрию Луценко.\r\nА ранее Луценко с саблей пообещал "защищать Родину как сможет".\r\n9 сентября Руслан Рябошапка уволил Юрия Луценко с должности прокурора.После своего увольнения Луценко получил 120 тысяч гривен зарплаты. Оклад составил 37 тысяч гривен, остальное - надбавки, доплаты и премии.Ранее Луценко заявил, что глава НАБУ Сытник вмешивался в выборы США на стороне Клинтон. Также Луценко рассказал, о чем говорил с Джулиани. Кроме того, Луценко уехал в Великобританию на курсы по английскому.