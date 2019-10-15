подписаться на рассылку
24.6 25.05
26.85 27.55
˟
15 октября 2019, вторник, 15:26 1549
Судебная власть 2019-10-15T15:27:41+03:00
Українські Новини
Рябошапка оставил Луценко без премии за сентябрь

Рябошапка оставил Луценко без премии за сентябрь

Луценко Юрий Фото: 112.ua
Луценко Юрий Фото: 112.ua

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка лишил бывшего генпрокурора и прокурора Генпрокуратуры Юрия Луценко премии за сентябрь.

Об этом говорится в ответе Генеральной прокуратуры на запрос Українських Новин.

"В связи с применением к Луценко Ю.В. дисциплинарного взыскания, премия за сентябрь ему не выплачивалась", - говорится в ответе.

При этом, в нем также говорится, что размер начисленной зарплаты Луценко за предыдущий месяц (сентябрь) составил 43 758 гривен.

Как сообщали Українськi Новини, 19 сентября Рябошапка подписал приказ о выговоре бывшему генпрокурору Юрию Луценко.

А ранее Луценко с саблей пообещал "защищать Родину как сможет".

9 сентября Руслан Рябошапка уволил Юрия Луценко с должности прокурора.После своего увольнения Луценко получил 120 тысяч гривен зарплаты. Оклад составил 37 тысяч гривен, остальное - надбавки, доплаты и премии.


Ранее Луценко заявил, что глава НАБУ Сытник вмешивался в выборы США на стороне Клинтон. 

Также Луценко рассказал, о чем говорил с Джулиани

Кроме того, Луценко уехал в Великобританию на курсы по английскому

Больше новостей о: Премия Рябошапка Луценко Юрий

Архив
Новости
В Николаевской области стартовала бесплатная учебная программа по предпринимательству для ветеранов АТО 15:27 Пресс-релиз
Рябошапка оставил Луценко без премии за сентябрь 15:26
Закрытие дела о банкротстве "Центрэнерго" оставили в силе 15:10
Минэкономики не проводило расчеты по налоговым законопроектам 1210 и 1210-1 15:06
КГГА до конца недели проверит использование средств при закупке ДЮСШ "Регата" лодок 15:02
больше новостей
Bentley, Rolls-Royce и Lamborghini: летом украинцы купили рекордное количество дорогих авто 08:50
После уверенного повышения доллар снова обвалился за неделю 06:00
Флаг Украины над Донбассом. Фото:
Фото дня: В небе над оккупированным Донбассом появился флаг Украины 21:58
На Покров в Киеве пройдет два марша: в честь 77-летия УПА и против капитуляции 08:21
Арахамия уверен, что АТОшникам за участие в акции на Майдане предлагают по тысяче гривен 21:35
больше новостей
Флаг Украины над Донбассом. Фото:
Фото дня: В небе над оккупированным Донбассом появился флаг Украины 21:58
Генпрокуратура остановила продвижение дел против Порошенко, - Портнов 11:54
Bentley, Rolls-Royce и Lamborghini: летом украинцы купили рекордное количество дорогих авто 08:50
Разбитый локоть и порванный пуховик: На известную украинскую актрису напали ромы на киевском вокзале 12:59
Дальнейшее развитие НАБУ зависит от его аудита, - представительство ЕС в Украине 12:39
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok