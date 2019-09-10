Луценко после увольнения получил 120 тысяч гривен зарплаты

Бывший генпрокурор Юрий Луценко получил почти 120 тысяч гривен зарплаты за август.\r\nОб этом говорится в ответе Генпрокуратуры на запрос Українських Новин.\r\nЗарплата Луценко за август составила 119 758 гривен.\r\nОклад составил 37 тысяч гривен, остальное - надбавки, доплаты и премии.\r\n\r\n\r\n\r\nКак сообщали Українськi Новини, заработная плата генерального прокурора Юрия Луценко за июль составила 96 727 гривен. Зарплата Луценко за июнь составила 107 тыс. гривен.\r\n29 августа Верховная Рада одобрила увольнение генерального прокурора Юрия Луценко, а новым генпрокурором назначен Руслан Рябошапка.\r\nТем временем Генеральная прокуратура не располагает информацией, сколько денег потратил генпрокурор Юрий Луценко во время своего отпуска во Франции в конце июля. \r\nТогда Луценко ездил в отпуск в провинцию Прованс во Франции, где отдыхал в то время, как Зеленский ждал его на отчете по делу об убийстве журналиста "Украинской правды" Павла Шеремета. При этом Зеленский сказал, что если Луценко в отпуске, то ничего не может поделать с этим.\r\nТем временем Соломенский районный суд обязал Национальное антикоррупционное бюро открыть уголовное производство по факту возможных злоупотреблений генеральным прокурором Юрием Луценко.