Луценко после увольнения получил 120 тысяч гривен зарплаты

Бывший генпрокурор Юрий Луценко получил почти 120 тысяч гривен зарплаты за август.

Об этом говорится в ответе Генпрокуратуры на запрос Українських Новин.

Зарплата Луценко за август составила 119 758 гривен.

Оклад составил 37 тысяч гривен, остальное - надбавки, доплаты и премии.

Как сообщали Українськi Новини, заработная плата генерального прокурора Юрия Луценко за июль составила 96 727 гривен. Зарплата Луценко за июнь составила 107 тыс. гривен.

29 августа Верховная Рада одобрила увольнение генерального прокурора Юрия Луценко, а новым генпрокурором назначен Руслан Рябошапка.

Тем временем Генеральная прокуратура не располагает информацией, сколько денег потратил генпрокурор Юрий Луценко во время своего отпуска во Франции в конце июля.

Тогда Луценко ездил в отпуск в провинцию Прованс во Франции, где отдыхал в то время, как Зеленский ждал его на отчете по делу об убийстве журналиста "Украинской правды" Павла Шеремета. При этом Зеленский сказал, что если Луценко в отпуске, то ничего не может поделать с этим.

Тем временем Соломенский районный суд обязал Национальное антикоррупционное бюро открыть уголовное производство по факту возможных злоупотреблений генеральным прокурором Юрием Луценко.