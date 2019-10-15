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15 октября 2019, вторник, 16:08 299 Документ
Судебная власть 2019-10-15T16:29:56+03:00
Українські Новини
Рябошапка деятельность Луценко на посту Генпрокурора не проверяет

Рябошапка деятельность Луценко на посту Генпрокурора не проверяет

Руслан Рябошапка. Скриншот видео Facebook/Право на владу
Руслан Рябошапка. Скриншот видео Facebook/Право на владу

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка не проверяет деятельность бывшего генпрокурора Юрия Луценко.

Об этом говорится в ответе Генпрокуратуры на запрос Українських Новин.

"Проверки деятельности бывшего генерального прокурора Луценко Ю.В. на данный момент не проводятся", - говорится в ответе.

Генпрокуратура отмечает, что 9 сентября специальная комиссия провела прием-передачу дел, документов и имущества ведомства.

Как сообщали Українськi Новини, Рябошапка отменил решение бывшего генпрокурора Луценко об изъятии 20 уголовных производств в управлении спецрасследований Генпрокуратуры.

А ранее Луценко с саблей пообещал "защищать Родину как сможет".

9 сентября Руслан Рябошапка уволил Юрия Луценко с должности прокурора.После своего увольнения Луценко получил 120 тысяч гривен зарплаты. Оклад составил 37 тысяч гривен, остальное - надбавки, доплаты и премии. Ранее Луценко заявил, что глава НАБУ Сытник вмешивался в выборы США на стороне Клинтон. 


Также Луценко рассказал, о чем говорил с Джулиани

Кроме того, Луценко уехал в Великобританию на курсы по английскому

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