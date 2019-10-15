Рябошапка деятельность Луценко на посту Генпрокурора не проверяет

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка не проверяет деятельность бывшего генпрокурора Юрия Луценко.\r\nОб этом говорится в ответе Генпрокуратуры на запрос Українських Новин.\r\n"Проверки деятельности бывшего генерального прокурора Луценко Ю.В. на данный момент не проводятся", - говорится в ответе.\r\nГенпрокуратура отмечает, что 9 сентября специальная комиссия провела прием-передачу дел, документов и имущества ведомства.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nКак сообщали Українськi Новини, Рябошапка отменил решение бывшего генпрокурора Луценко об изъятии 20 уголовных производств в управлении спецрасследований Генпрокуратуры.\r\nА ранее Луценко с саблей пообещал "защищать Родину как сможет".\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\n\r\n9 сентября Руслан Рябошапка уволил Юрия Луценко с должности прокурора.После своего увольнения Луценко получил 120 тысяч гривен зарплаты. Оклад составил 37 тысяч гривен, остальное - надбавки, доплаты и премии. Ранее Луценко заявил, что глава НАБУ Сытник вмешивался в выборы США на стороне Клинтон. Также Луценко рассказал, о чем говорил с Джулиани. Кроме того, Луценко уехал в Великобританию на курсы по английскому.