НБУ різко зміцнив гривню: офіційний курс валют до вівторка

Національний банк підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 11-14 жовтня, на 17,04 коп. до 24,5306 UAH/USD в той час, як долар і євро впали в обмінниках

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

У попередній торговий день НБУ підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 10 жовтня, на 0,60 коп. до 24,7010 UAH/USD.

Офіційні курси гривні до іноземних валют:

Офіційний курс 100 фунтів стерлінгів 3001,1888 100 доларів США 2453,0569 100 швейцарських франків 2471,4302 1000 ієн 228,2924 10 російських рублів 3,789 100 євро 2705,7218

Як повідомляли Українські Новини, експерт дав прогноз курсу "зеленого" на тиждень. Також до кінця року зарплати можуть вирости, а ціни підскочити.

Тим часом експерти дали прогноз щодо зниження цін через падіння долара. Крім того, експерт дав несподіваний прогноз інфляції. Крім того, в НБУ пояснили, чому долар падає, а ціни не знижуються.

Також у вересні населення забирало валютні вклади з банків, а обсяг кредитів, виданих комерційними банками корпоративного сектору і фізичним особам, за оперативними даними НБУ, скоротився на 2,2% з 1 011,9 млрд гривень станом на 1 вересня до 990,161 млрд гривень на 1 жовтня.