НБУ різко зміцнив гривню: офіційний курс валют до вівторка

Національний банк підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 11-14 жовтня, на 17,04 коп. до 24,5306 UAH\/USD в той час, як долар і євро впали в обмінниках.\r\nПро це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.\r\nУ попередній торговий день НБУ підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 10 жовтня, на 0,60 коп. до 24,7010 UAH\/USD.\r\nОфіційні курси гривні до іноземних валют:\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n \r\nОфіційний курс\r\n\r\n\r\n100 фунтів стерлінгів\r\n3001,1888\r\n\r\n\r\n100 доларів США\r\n2453,0569\r\n\r\n\r\n100 швейцарських франків\r\n2471,4302\r\n\r\n\r\n1000 ієн\r\n228,2924\r\n\r\n\r\n10 російських рублів\r\n3,789\r\n\r\n\r\n100 євро\r\n2705,7218\r\n\r\n\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, експерт дав прогноз курсу "зеленого" на тиждень. Також до кінця року зарплати можуть вирости, а ціни підскочити.\r\nТим часом експерти дали прогноз щодо зниження цін через падіння долара. Крім того, експерт дав несподіваний прогноз інфляції. Крім того, в НБУ пояснили, чому долар падає, а ціни не знижуються. \r\nТакож у вересні населення забирало валютні вклади з банків, а обсяг кредитів, виданих комерційними банками корпоративного сектору і фізичним особам, за оперативними даними НБУ, скоротився на 2,2% з 1 011,9 млрд гривень станом на 1 вересня до 990,161 млрд гривень на 1 жовтня.