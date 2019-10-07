До конца года зарплаты могут вырасти, а цены подскочить: экономический прогноз

По консенсус-прогнозу главных экономических показателей в Украине на IV квартал 2019 года, до конца которого осталось менее 100 дней, цены в стране будут расти, а инфляция, фактический показатель которой приблизился к траектории официального прогноза Национального банка, может достигнуть до конца года показателя в 8%.\r\nТакой прогноз сделали глава Совета предпринимателей при Кабмине Андрей Забловский, независимый экономист Иван Никитченко, руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин и аналитик Альтернативного экспертного правительства Валентин Землянский, пишет "Сегодня".\r\n"В IV квартале сезонно ростут цены, — напомнил Землянский. — С учетом этого годовая инфляция составит 8—9%, а если подорожает импортный газ, то и выше".\r\nШевчишин добавил, что драйверами инфляции останется продуктовая корзина и статьи, связанные с регулируемыми тарифами и акцизами: топливо, спиртное, табак. По его мнению, дополнительными факторами может выступить более жесткий контроль фискальных органов и таможни к импортным товарам, что в случае формирования внутреннего дефицита либо легализации каналов приведет к росту отпускных цен. Вырастет и зарплата, но средняя, а не у всех.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\n"Благодаря массовой трудовой миграции рост зарплат продолжится, так как работодателям надо удерживать квалифицированные кадры, — говорит Никитченко. — Средняя зарплата в декабре может составить 12—12,5 тыс. грн".\r\nА вот Забловский считает, что средние заработки окажутся в декабре чуть ниже — до 11 130 грн\/мес. Но все равно это выше прошлогодних на 15%.\r\nКурс и госдолг\r\nПо курсу гривны мнения разнятся. Забловский ожидает, что в декабре будет 24,5—25,5 грн\/доллар.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n"Гривну поддержит спрос со стороны внешних инвесторов на украинские облигации внутреннего госзайма, снижение спекулятивных настроений на межбанке вследствие дальнейшей либерализации валютного рынка и продолжения сотрудничества с МВФ", - сказал он.\r\nЗемлянский добавил два разнонаправленных фактора: гривну укрепит поступление валюты от трудовых мигрантов (+15—20% по сравнению с прошлым годом, или до $2,5 млрд дополнительно), а ослабит — снижение цен на руду и металл на внешних рынках\r\n"Итого к концу года курс может составить 26—27 грн\/доллар", — резюмировал он.\r\nШевчишин обещает к концу года года 26,5 грн\/доллар:\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n"Заявленные реформы, запуск рынка земли, большая приватизация, возобновление сотрудничества с МВФ позволяют рассчитывать на значительный приток инвестиций. Но негативный торговый баланс, дефицит бюджетных поступлений относительно запланированных показателей указывают на перспективу ослабления гривны".\r\nА вот госдолг, по мнению всех экспертов, изменится мало, оставшись в пределах 2 трлн грн.\r\nБензин и газ\r\nЭксперты ожидают подорожания энергоносителей.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n"Цена бензина увеличится на фоне роста цен на нефть на мировых рынках в результате обострения геополитической ситуации на Ближнем Востоке", — объяснил Забловский.\r\nШевчишин все же ожидает, что сдержит рост цен достаточно стабильная гривна. А вот с газом сложнее, так как "высокий сезон" его потребления.\r\n"Цены на еврорынке могут серьезно меняться, но основным фактором, влияющим на цену, будет оставаться погода: чем холоднее, тем газ дороже", — уверен Землянский.\r\nНо Шевчишин надеется, что стоимость газа сдержат альтернативные поставки газа в Европу из США.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nБезработица\r\nЗабловский и Никитченко ожидают снижения безработицы ниже 9% из-за продолжающейся трудовой миграции. А вот Землянский и Шевчишин говорят, что свободных рук станет больше, так как в зимний период традиционно повышается безработица за счет завершения сезонных работ в агросекторе.\r\nТочность прогнозов\r\nПоследний прогноз оказался менее точным, чем предыдущие. Эксперты верно оценили размер госдолга, уровень безработицы и средние зарплаты, а также почти угадали с ценой газа. А вот по остальным позициям они были слишком пессимистичны. Больше всего они переоценили доллар: при прогнозе 27 грн\/доллар реальный курс оказался на 2,6 грн ниже! Из-за этого и топливо было дешевле прогноза более чем на гривну за литр, и инфляция оказалась меньше расчетной на 3,5%. То есть точность прогноза составила всего 57%.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nРанее Українські Новини писали о том, что может подорожать, если инфляция превысит прогноз во втором полугодии.\r\nКроме того, в НБУ объяснили, почему доллар падает, а цены не снижаются.