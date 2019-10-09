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09 октября 2019, среда, 17:04 14
Финансы 2019-10-09T17:06:45+03:00
Українські Новини
Кредиты экономике "ушли" в минус

Кредиты экономике "ушли" в минус

Объем кредитов, выданных коммерческими банками корпоративному сектору и физическим лицам, по оперативным данным НБУ, сократился на 2,2% с 1 011,9 млрд гривен по состоянию на 1 сентября до 990,161 млрд гривен на 1 октября.

Об этом сообщил Национальный банк, передают Українські Новини.

С начала года объем кредитов экономике сократился на 7,7% с 1 073,1 млрд гривен.

Гривневые кредиты юрлицам за сентябрь сократились на 0,6% с 456,6 млрд гривен до 453,9 млрд гривен.

Кредиты бизнесу в иностранной валюте сократились на 5,3% с 345,1 млрд гривен на 1 сентября до 326,9 млрд гривен на 1 октября.

Кредиты населению за сентябрь сократились на 0,6% до 206,2 млрд гривен.

Процентные ставки в сентябре по гривневым кредитам для бизнеса снизились на 0,4 п.п. до 17,7%, для населения сократились на 0,2 п.п. до уровня 35,9%.

По валютным кредитам ставки для бизнеса сократилис на 0,6 п.п. до 4,8%.

Как сообщали Українські Новини, в 2018 году объем кредитов экономике увеличился на 5,9% с 1 016,7 млрд гривен.

В 2017 году кредиты банков экономике увеличились на 1,8% с 998,7 млрд гривен.

За 2016 год кредиты банков экономике выросли на 2,1% с 981,62 млрд гривен до 1 002,4 млрд гривен.

Премьер-министр Алексей Гончарук надеется на дальнейшее снижение учетной ставки, которую Национальный банк снизил 5 сентрября с 17% до 16,5%.

Объем кредитов, выданных коммерческими банками корпоративному сектору и физическим лицам, по оперативным данным НБУ, увеличился на 0,6% с 1 009,5 млрд гривен по состоянию на 1 августа до 1 015,2 млрд гривен на 1 сентября.

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