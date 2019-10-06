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  • Снизятся ли цены из-за падения доллара в Украине: эксперты дали прогноз
06 октября 2019, воскресенье, 09:26 828
Экономика 2019-10-06T09:28:22+03:00
Українські Новини
Снизятся ли цены из-за падения доллара в Украине: эксперты дали прогноз

Снизятся ли цены из-за падения доллара в Украине: эксперты дали прогноз

Гривна-доллар
Гривна-доллар

Национальный банк снова снизил курс до 24,61 грн/доллар, однако продавцы все еще не сочли риски достаточно низкими и не снизили цены на товары. О том, насколько должен упасть доллар для падения цен, рассказали "Сегодня" эксперты.

"Цены на нашем рынке определяются внутренними факторами рынка значительно больше, чем курсом доллара, стоимостью производства и т.д. Тот, кто завозит в Украину товары, хочет продать дороже, чем купил. Но актуальная цена на рынке формируется спросом и предложением. Если существует платежеспособный спрос на более высокую цену, даже если кто-то завезет очень дешево, зачем он будет продавать очень дешево, если есть спрос? Из-за конкуренции, конечно, цены могут снижаться. Но если люди готовы покупать по высокой цене, такая цена будет держаться, независимо от цены ввоза", – объясняет директор по научной работе Института экономических исследований и политических консультаций Вероника Мовчан.

Также эксперт обратила внимание, что снижение цен на товары вообще происходит крайне редко (кроме сезонной продукции). При любом курсе и при любых, казалось бы, самых благоприятных факторах. И это характерно не только для нашей страны, но и для любой экономики.

"Цены вообще очень редко падают. Дефляция – это плохо для экономики. Причем когда это явление достаточно продолжительное, оно очень болезненно. Представьте: производители вложили одну сумму, а продать и вернуть ее не могут. Соответственно, следующий этап – они будут меньше производить. Здоровое состояние экономики – это когда происходит инфляция, но очень низкая. В экономике есть понятие "липких цен". То есть цены имеют тенденцию к росту, но не имеют тенденции к резким сокращениям. И это нормально, это характерно для любой страны. Конечно, имеются в виду средние цены, это не означает, что цены не могут колебаться", – говорит Вероника Мовчан.

Как сообщали Українські Новини, эксперт дал неожиданный прогноз инфляции.

Ранее в НБУ заявили, что новая власть ослабила внутриполитические риски для снижения инфляции

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