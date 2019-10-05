Цены могли бы расти быстрее: эксперт дал неожиданный прогноз инфляции

После того, как годовая инфляция по итогам июля превысила прогноз НБУ, з курс доллара скакнул с 24,08 до 24,88 грн, и многие заговорили о начале осенней девальвации. Однако Нацбанк по итогам межбанковских торгов вновь вынужден был снизить курс до 24,61 грн/доллар. Такое нетипичное для осени поведение гривны заставляет гадать, что будет дальше: продолжит ли укрепляться украинская валюта или "опомнится" и начнет ослабляться, сообщает "Сегодня".

Директор Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко уверяет, что при более высоком курсе цены росли бы гораздо быстрее.

"Цены растут сейчас более медленными темпами, чем при неизменном курсе, тем более при растущем. Инфляция снижается. Например, по итогам 2018 года она была 9,8%, до этого – 13,6%. Основной фактор, который обусловливает снижение инфляции, – это именно укрепленная гривна", – говорит Алексей Дорошенко.

По прогнозам эксперта, по итогам года инфляция в Украине составит 7-7,3%.

Как сообщали Українські Новини, в НБУ заявили, что новая власть ослабила внутриполитические риски для снижения инфляции. Тем временем в НБУ объяснили, почему доллар падает, а цены не снижаются.