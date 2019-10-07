Куда повернет доллар: эксперт дал прогноз курса "зеленого" на неделю

За неделю курс доллара к гривне вырос на всех сегментах валютного рынка на 1,9-3,3%. Так, с прошлого понедельника, 30 сентября, официальный курс доллара вырос с 24,08 грн – до 24,61 грн, спрос/предложение доллара на межбанке – до 24,80/24,85 грн, а средние курсы покупки/продажи наличного доллара в банках – до 24,74/25,22 грн, но доллар может совершить еще один рывок вверх и после этого начать снижение, сообщает "Сегодня" со ссылкой на старшего аналитика "Альпари" Вадима Иосуба.

Так, уже через неделю "зеленый в обменниках будет стоить на уровне 25,2/25,5 грн.

"На минувшей неделе наиболее интенсивный рост курса пришелся на вторник и среду, после чего он стабилизировался. Однако потенциал для роста курса доллара еще полностью не исчерпан, и он может сделать еще один рывок наверх, прежде чем перейти к снижению. На начавшейся неделе мы ожидаем роста курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю вблизи 25,3 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 25,2/25,5 грн (покупка/продажа)", – рассказал Иосуб.

Как сообщали Українські Новини, до конца года зарплаты могут вырасти, а цены подскочить.

Тем временем после месячного снижения курс продажи доллара за неделю взлетел на 74 копейки.