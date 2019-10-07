подписаться на рассылку
24.75 25.25
26.9 27.7
˟
07 октября 2019, понедельник, 15:45 119
Финансы 2019-10-07T15:46:52+03:00
Українські Новини
Куда повернет доллар: эксперт дал прогноз курса "зеленого" на неделю

Куда повернет доллар: эксперт дал прогноз курса "зеленого" на неделю

Доллары. Фото: tolkopravda
Доллары. Фото: tolkopravda

За неделю курс доллара к гривне вырос на всех сегментах валютного рынка на 1,9-3,3%. Так, с прошлого понедельника, 30 сентября, официальный курс доллара вырос с 24,08 грн – до 24,61 грн, спрос/предложение доллара на межбанке – до 24,80/24,85 грн, а средние курсы покупки/продажи наличного доллара в банках – до 24,74/25,22 грн, но доллар может совершить еще один рывок вверх и после этого начать снижение, сообщает "Сегодня" со ссылкой на старшего аналитика "Альпари" Вадима Иосуба.

Так, уже через неделю "зеленый в обменниках будет стоить на уровне 25,2/25,5 грн.

"На минувшей неделе наиболее интенсивный рост курса пришелся на вторник и среду, после чего он стабилизировался. Однако потенциал для роста курса доллара еще полностью не исчерпан, и он может сделать еще один рывок наверх, прежде чем перейти к снижению. На начавшейся неделе мы ожидаем роста курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю вблизи 25,3 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 25,2/25,5 грн (покупка/продажа)", – рассказал Иосуб.

Как сообщали Українські Новини, до конца года зарплаты могут вырасти, а цены подскочить.

Тем временем после месячного снижения курс продажи доллара за неделю взлетел на 74 копейки.

Больше новостей о: Курс валют курс доллара Курс доллара к гривне прогноз курса валют прогноз курса валют 2019

Архив
Новости
"Оппоплаформа" потребовала привлечь к ответственности журналиста Радыка за призывы создать концлагеря на Донбассе 17:31
Акции украинских компаний на Варшавской фондовой бирже падают вторую неделю подряд, за прошлую снизились на 13,26% 17:30
Наташа Королева с Путиным. Фото: @koroleva__star
Наташа Королева поздравила Путина с днем рождения и разозлила соцсети 17:25
Аргумент о российском влиянии меня удивляет, - Штайнмайер о своей "формуле" 17:13
Полиция рассматривает 4 версии причин аварийной посадки транспортного самолета около Львова 17:12
больше новостей
Правительство отказалось снижать коммуналку, несмотря на прямое поручение Зеленского 21:57
Драку со стрельбой и кражами устроили возле супермаркета в Киеве 21:30
В Украине массово проверяют пенсионеров: кого могут заставить вернуть деньги 09:38
Зеленский думает над строительством моста через Северский Донец возле Станицы Луганской 13:27
Военный ранен под обстрелами боевиков на Донбассе 20:35
больше новостей
Правительство отказалось снижать коммуналку, несмотря на прямое поручение Зеленского 21:57
Елена Кравец. Скриншот
Зеленский проверяет все шутки "Квартала 95" о себе, - Елена Кравец 20:38
Хмельницкий облсовет намерен обратиться к Раде и Зеленскому с требованием не допустить "формулы Штайнмайера" 19:52
На Донбассе боевики из крупнокалиберного пулемета расстреляли украинского воина 23:55
ГБР просит суд взять под стражу Пашинского 11:42
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok