Доллар и евро стремительно дорожают: курс валют в первый день недели

В понедельник курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 повысился по сравнению с 4 октября на 21,94 коп. до 25,2353 UAH\/USD, курс покупки – повысился на 15,53 коп. до 24,6677 UAH\/USD.\r\nОб этом сообщает BIN.ua.\r\nСредний курс покупки евро повысился на 17,76 коп. до 26,9537 UAH\/EUR, курс продажи повысился на 17,95 коп. до 27,6740 UAH\/EUR.\r\nКурсы наличной иностранной валюты:\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n \r\nДоллар США\r\nЕвро\r\n10 российских рублей\r\n\r\n\r\n \r\nПокупка\r\nПродажа\r\nПокупка\r\nПродажа\r\nПокупка\r\nПродажа\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nСредний\r\n24,6677\r\n25,2353\r\n26,9537\r\n27,6740\r\n3,41\r\n3,90\r\n\r\n\r\nМаксимальный\r\n24,9000\r\n25,6000\r\n27,2500\r\n28,0000\r\n3,77\r\n4,10\r\n\r\n\r\nМинимальный\r\n24,3000\r\n24,8000\r\n26,6500\r\n27,3000\r\n2,30\r\n3,80\r\n\r\n\r\n\r\nКак сообщали Українські Новини, до конца года зарплаты могут вырасти, а цены подскочить. Также после месячного снижения курс продажи доллара за неделю взлетел на 74 копейки.\r\nТакже эксперты дали прогноз по снижению цен из-за падения доллара. Кроме того, эксперт дал неожиданный прогноз инфляции. Тем временем в НБУ объяснили, почему доллар падает, а цены не снижаются. Также после выходных курс доллара обвалился.