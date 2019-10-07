Доллар и евро стремительно дорожают: курс валют в первый день недели

В понедельник курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 повысился по сравнению с 4 октября на 21,94 коп. до 25,2353 UAH/USD, курс покупки – повысился на 15,53 коп. до 24,6677 UAH/USD.

Об этом сообщает BIN.ua.

Средний курс покупки евро повысился на 17,76 коп. до 26,9537 UAH/EUR, курс продажи повысился на 17,95 коп. до 27,6740 UAH/EUR.

Курсы наличной иностранной валюты:

Доллар США Евро 10 российских рублей Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа Средний 24,6677 25,2353 26,9537 27,6740 3,41 3,90 Максимальный 24,9000 25,6000 27,2500 28,0000 3,77 4,10 Минимальный 24,3000 24,8000 26,6500 27,3000 2,30 3,80

Как сообщали Українські Новини, до конца года зарплаты могут вырасти, а цены подскочить. Также после месячного снижения курс продажи доллара за неделю взлетел на 74 копейки.

Также эксперты дали прогноз по снижению цен из-за падения доллара. Кроме того, эксперт дал неожиданный прогноз инфляции. Тем временем в НБУ объяснили, почему доллар падает, а цены не снижаются. Также после выходных курс доллара обвалился.