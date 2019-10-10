подписаться на рассылку
24.7 25.15
26.9 27.6
˟
10 октября 2019, четверг, 10:46 129
Финансы 2019-10-10T10:46:19+03:00
Українські Новини
Доллар и евро обвалились в обменниках

Доллар и евро обвалились в обменниках

Курс валют.
Курс валют.

В четверг курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился по сравнению с 9 октября на 10,46 коп. до 24,99 UAH/USD, курс покупки – понизился на 7,08 коп. до 24,58 UAH/USD. Об этом сообщает BIN.ua.

Средний курс покупки евро понизился на 6,23 коп. до 26,8827 UAH/EUR, курс продажи понизился на 8,18 коп. до 27,4800 UAH/EUR.

Курсы наличной иностранной валюты:

  Доллар США Евро 10 российских рублей
  Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа
Средний 24,5800 24,9900 26,8827 27,4800 3,46 3,93
Максимальный 24,8000 25,4000 27,2000 27,8000 3,76 5,00
Минимальный 24,1000 24,7900 26,0000 27,1500 2,50 3,80

Как сообщали Українські Новини, курс гривны на межбанковском валютном рынке после укрепления во вторник на 1 коп. в среду укрепился на 9 коп. до 24,66 UAH/USD.

Кроме того, в среду курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился по сравнению с 8 октября на 3,85 коп. до 25,0890 UAH/USD, курс покупки – понизился на 1,39 коп. до 24,6539 UAH/USD.

Больше новостей о: Курс валют курс доллара Курс евро

Архив
Новости
Курс рубля взлетел в обменниках Киева 11:09
Азербайджанская Bakcell хочет купить украинский Vodafone 11:05
Зеленский про Порошенко и Путина. Пресс-марафон онлайн 11:02 Обновляется
Зеленский сказал, в чем единственная ошибка Порошенко 11:00
Зеленский посоветовал жителям Донбасса разговаривать с телевизором 10:55
больше новостей
Военные АТО подозревали убитого в работе на боевиков ЛНР. Фото: facebook.com/ato.news
Похоронили вместе с телевизором: Суд вынес приговор украинским военным, которые по ошибке расстреляли жителя Луганской области 12:56
Совет предпринимателей при Кабмине призвал Президента ветировать законопроект №1049 из-за скандальной поправки 12:18 Документ
С Нового года штрафы за превышение скорости хотят изменить 14:25
В Офисе Президента не знают, когда Зеленский посетил Бабий Яр – до или после скандала 06:30 Документ
У жены Чауса изъяли вещдоки по делу о причастности Порошенко к вывозу экс-судьи в Молдову 14:00
больше новостей
Лодка для академической гребли Еmpacher. Фото: сайт производителя
Воровали лодки у детей: полиция разоблачила коррупционную схему чиновников КГГА и ДЮСШ 17:24
У жены Чауса изъяли вещдоки по делу о причастности Порошенко к вывозу экс-судьи в Молдову 14:00
НАБУ работает в интересах Коломойского, – СМИ 13:13
Суд обязал НАБУ расследовать возможное взяточничество, халатность, растрату госсредств и госизмену Порошенко 08:15
ГБР открыло дело на Порошенко из-за недостоверного декларирования 09:20
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok