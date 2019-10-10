Доллар и евро обвалились в обменниках

В четверг курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился по сравнению с 9 октября на 10,46 коп. до 24,99 UAH/USD, курс покупки – понизился на 7,08 коп. до 24,58 UAH/USD. Об этом сообщает BIN.ua.

Средний курс покупки евро понизился на 6,23 коп. до 26,8827 UAH/EUR, курс продажи понизился на 8,18 коп. до 27,4800 UAH/EUR.

Курсы наличной иностранной валюты:

Доллар США Евро 10 российских рублей Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа Средний 24,5800 24,9900 26,8827 27,4800 3,46 3,93 Максимальный 24,8000 25,4000 27,2000 27,8000 3,76 5,00 Минимальный 24,1000 24,7900 26,0000 27,1500 2,50 3,80

Как сообщали Українські Новини, курс гривны на межбанковском валютном рынке после укрепления во вторник на 1 коп. в среду укрепился на 9 коп. до 24,66 UAH/USD.

Кроме того, в среду курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился по сравнению с 8 октября на 3,85 коп. до 25,0890 UAH/USD, курс покупки – понизился на 1,39 коп. до 24,6539 UAH/USD.