Доллар и евро обвалились в обменниках

В четверг курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился по сравнению с 9 октября на 10,46 коп. до 24,99 UAH\/USD, курс покупки – понизился на 7,08 коп. до 24,58 UAH\/USD. Об этом сообщает BIN.ua.\r\nСредний курс покупки евро понизился на 6,23 коп. до 26,8827 UAH\/EUR, курс продажи понизился на 8,18 коп. до 27,4800 UAH\/EUR.\r\nКурсы наличной иностранной валюты:\r\n\r\n\r\n\r\n \r\nДоллар США\r\nЕвро\r\n10 российских рублей\r\n\r\n\r\n \r\nПокупка\r\nПродажа\r\nПокупка\r\nПродажа\r\nПокупка\r\nПродажа\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nСредний\r\n24,5800\r\n24,9900\r\n26,8827\r\n27,4800\r\n3,46\r\n3,93\r\n\r\n\r\nМаксимальный\r\n24,8000\r\n25,4000\r\n27,2000\r\n27,8000\r\n3,76\r\n5,00\r\n\r\n\r\nМинимальный\r\n24,1000\r\n24,7900\r\n26,0000\r\n27,1500\r\n2,50\r\n3,80\r\n\r\n\r\n\r\nКак сообщали Українські Новини, курс гривны на межбанковском валютном рынке после укрепления во вторник на 1 коп. в среду укрепился на 9 коп. до 24,66 UAH\/USD.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nКроме того, в среду курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился по сравнению с 8 октября на 3,85 коп. до 25,0890 UAH\/USD, курс покупки – понизился на 1,39 коп. до 24,6539 UAH\/USD.