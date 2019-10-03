Рябошапка зробив догану Луценку

Генпрокурор Руслан Рябошапка підписав наказ про догану колишньому генпрокурору Юрію Луценку після того, як звільнив його з посади прокурора.\r\nПро це йдеться в наказі, копія якого є в розпорядженні Українських Новин.\r\nДокумент підписаний на виконання рішення Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів (КДКП) від 13 вересня.\r\nНаказ про догану Рябошапка підписав 19 вересня. Догана Луценку була оголошена як прокурору ГПУ.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nДокумент: "UN - сливы и груши"\/Telegram\r\nЯк повідомляли Українські Новини, КДКП вирішила оголосити догану Луценка за несвоєчасне застосування дисциплінарного стягнення до заступника генпрокурора Юрія Столярчука. Також Держбюро розслідувань почало розслідувати можливі зловживання Луценка.\r\n29 серпня Верховна Рада схвалила звільнення генерального прокурора Юрія Луценка, а новим генпрокурором призначений Руслан Рябошапка.\r\nТим часом Луценко поїхав до Великобританії на курси з англійської, а розвідка США вважає, що Трамп запропонував Зеленському залишити Луценка генпрокурором, хоча в розмові президентів прізвище не називалося.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n