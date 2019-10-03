Рябошапка зробив догану Луценку

Генпрокурор Руслан Рябошапка підписав наказ про догану колишньому генпрокурору Юрію Луценку після того, як звільнив його з посади прокурора.

Про це йдеться в наказі, копія якого є в розпорядженні Українських Новин.

Документ підписаний на виконання рішення Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів (КДКП) від 13 вересня.

Наказ про догану Рябошапка підписав 19 вересня. Догана Луценку була оголошена як прокурору ГПУ.

Документ: "UN - сливы и груши"/Telegram

Як повідомляли Українські Новини, КДКП вирішила оголосити догану Луценка за несвоєчасне застосування дисциплінарного стягнення до заступника генпрокурора Юрія Столярчука. Також Держбюро розслідувань почало розслідувати можливі зловживання Луценка.

29 серпня Верховна Рада схвалила звільнення генерального прокурора Юрія Луценка, а новим генпрокурором призначений Руслан Рябошапка.

Тим часом Луценко поїхав до Великобританії на курси з англійської, а розвідка США вважає, що Трамп запропонував Зеленському залишити Луценка генпрокурором, хоча в розмові президентів прізвище не називалося.