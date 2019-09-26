Трамп предложил Зеленскому оставить Юрия Луценко главным прокурором Украины

В записке жалобы сотрудника американских спецслужб, которая была рассекречена, указывается о предложении Президента США Дональда Трампа Президенту Украины Владимиру Зеленскому оставить генеральным прокурором Украины Юрия Луценко. Об этом передает НВ.

В тексте рассекреченной записки указывается, что Трамп в разговоре с Владимиром Зеленским похвалил Юрия Луценко, который на тот момент возглавлял Генеральную прокуратуру, и отметил необходимость и приоритетность оставить его на этой должности.

Сотрудник разведки напомил о нескольких публичных заявлениях Луценко о расследовании в отношении возможных преступлений сына бывшего вице-президента США Джо Байдена в Украине, о предполагаемом влиянии украинских чиновников на выборы США 2016 года и о деятельности тогдашнего посла США Мари Йованович в Киеве.

Как сообщали Українські Новини, в США запустили процедуру импичмента Трампа из-за возможного давления на Зеленского в ходе телефонного разговора с целью получения политической выгоды.

25 сентября перед встречей в Нью-Йорке, Трамп обнародовал стенограмму телефонного разговора с Зеленским от 25 июля, в которой просил его разобраться в ситуации с закрытием дела против сына бывшего вице-президента США Джо Байдена Хантера.