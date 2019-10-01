ГБР начало расследовать возможные злоупотребления Луценко

Государственное бюро расследований (ГБР) открыло уголовное производство по факту возможного злоупотребления властью или служебным положением бывшим генпрокурором Юрием Луценко, который уехал в Великобританию на курсы по английскому. Об этом Українським Новинам сообщила пресс-служба ГБР.

Дело открыто по заявлению главы парламентской фракции "Слуга народа" Давида Арахамии. "По заявлению Арахамии открыто уголовное производство по факту возможного злоупотребления властью или служебным положением бывшим генпрокурором Юрием Луценко", - сообщила пресс-служба.

Дело открыто по ч. 1 ст. 364 (злоупотребление властью и служебным положением) Уголовного кодекса. В своем заявлении Арахамия указал, что Луценко, возможно в сговоре с рядом бывших депутатов Рады и другими лицами, содействовал незаконному игорному бизнесу.

Как сообщали Українськi Новини, Луценко уехал в Великобританию для прохождения курсов по английскому языку.

Тем временем, Луценко получил почти 120 тысяч гривен зарплаты за последний месяц работы в августе. Оклад составил 37 тысяч гривен, остальное - надбавки, доплаты и премии.