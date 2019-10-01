ГБР начало расследовать возможные злоупотребления Луценко

Государственное бюро расследований (ГБР) открыло уголовное производство по факту возможного злоупотребления властью или служебным положением бывшим генпрокурором Юрием Луценко, который уехал в Великобританию на курсы по английскому. Об этом Українським Новинам сообщила пресс-служба ГБР.\r\nДело открыто по заявлению главы парламентской фракции "Слуга народа" Давида Арахамии. "По заявлению Арахамии открыто уголовное производство по факту возможного злоупотребления властью или служебным положением бывшим генпрокурором Юрием Луценко", - сообщила пресс-служба.\r\nДело открыто по ч. 1 ст. 364 (злоупотребление властью и служебным положением) Уголовного кодекса. В своем заявлении Арахамия указал, что Луценко, возможно в сговоре с рядом бывших депутатов Рады и другими лицами, содействовал незаконному игорному бизнесу.\r\nКак сообщали Українськi Новини, Луценко уехал в Великобританию для прохождения курсов по английскому языку.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nТем временем, Луценко получил почти 120 тысяч гривен зарплаты за последний месяц работы в августе. Оклад составил 37 тысяч гривен, остальное - надбавки, доплаты и премии.