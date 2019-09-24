КДКП передумала: Луценко все же получил выговор из-за своего заместителя

Квалификационно-дисциплинарная комиссия прокуроров (КДКП) объявила выговор бывшему генпрокурору Юрию Луценко за несвоевременное применение дисциплинарного взыскания к заместителю генпрокурора Юрию Столярчуку. Об этом говорится в решении КДКП, копия которого есть в распоряжении Українських Новин.

На Луценко была подана дисциплинарная жалоба в КДКП. С дисциплинарной жалобы усматривается, что Луценко, будучи генпрокурором, не выполняя свои служебные обязанности, в нарушение требований ст. ст. 19, 68 Конституции, ст. ст. 147, 148, 151 Кодекса законов о труде Украины, ст. 4, п. 4 части первой ст. 9, части третьей ст. ст. 19, 73, 77 Закона "О прокуратуре", п. п. 7, 9 Положения о премировании работников прокуратуры, ст. ст. 5, 7 - 10, 15, 27 Кодекса профессиональной этики и поведения прокуроров, своевременно не применял дисциплинарное взыскание в отношении заместителя генерального прокурора Столярчука, на которого решением КДКП от 16.05.2019 наложено дисциплинарное взыскание в виде выговора.

Этим самым Луценко совершил дисциплинарные проступки, предусмотренные п. п. 1, 6 части первой ст. 43 Закона "О прокуратуре". Копия решения КДКП по Столярчуку была направлена Луценко в сроки, предусмотренные Законом "О прокуратуре", в частности, 21.05.2019 решение направлено для исполнения генеральному прокурору.

Вместе с тем, в нарушение ст. 148 Кодекса законов о труде Украины, Луценко вынес приказ о наложении на Столярчука дисциплинарного взыскания только 18.07.2019, то есть через 2 месяца после направления ему решения комиссии.

Изучив материалы дисциплинарного производства, заслушав докладчика - члена комиссии, КДКП пришла к выводу, что в действиях Луценко имеются признаки дисциплинарного проступка.

13 сентября КДКП приняла решение привлечь бывшего генерального прокурора к дисциплинарной ответственности и наложить на него дисциплинарное взыскание в виде выговора.

Как сообщали Українськi Новини, ранее КДКП решила не привлекать к дисциплинарной ответственности Луценко.

Тем временем, заработная плата генерального прокурора Юрия Луценко за июль составила 96 727 гривен. Зарплата Луценко за июнь составила 107 тыс. гривен.

29 августа Верховная Рада одобрила увольнение генерального прокурора Юрия Луценко, а новым генпрокурором назначен Руслан Рябошапка.

Тем временем Генеральная прокуратура не располагает информацией, сколько денег потратил генпрокурор Юрий Луценко во время своего отпуска во Франции в конце июля.