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02 жовтня 2019, середа, 00:42 10
Суспільство 2019-10-02T02:00:01+03:00
Українські Новини
У Харкові та Львові проходять акції протесту проти "формули Штайнмайєра"

У Харкові та Львові проходять акції протесту проти "формули Штайнмайєра"

Крім Києва, на протест проти підписання Україною "формули Штайнмайєра" вийшли житаелі Харкова та Львова. Так, у Харкові під будівлею СБУ проходить акція "Ні капітуляції!"

Учасники харківського мітингу виступають проти надання особливого статусу тимчасово окупованих територій Донбасу до їх деокупації, пише "24 канал".

Проти "формули Штайнмайера" протестують і біля управління СБУ у Львові.

Як повідомляли Українські Новини, у Києві проходить акція протесту на Майдані Незалежності проти узгодження Україною "формули Штайнмайєра", а також мітинг на вулиці Банковій, біля Офісу Президента.

Тим часом в Берліні в узгодженні "формули Штайнмайєра" побачили прогрес на шляху до миру. У свою чергу у Росії також позитивно оцінили погодження так званої "формули Штайнмайєра". А в "ДНР" узгодження "формули Штайнмайєра" назвали "серйозною дипломатичною перемогою".

Лідер політичної партії "Національний корпус" (раніше - "Азов"), позафракційний депутат Верховної Ради Андрій Білецький оголосив безстрокову акцію проти узгодження Україною "формули Штайнмайєра".

Більше новин про: Львів Акція протесту Харків формула Штайнмайєра

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