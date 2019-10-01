В России рады согласованию "формулы Штайнмайера"

Россия позитивно оценивает официальное согласование так называемой "формулы Штайнмайера" или порядка вступления в силу закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей (закон об особом статусе Донбасса).

Об этом написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на своей странице в социальной сети Facebook.

"Позитивно оцениваем согласование сегодня Контактной группой в Минске механизма введения особого статуса Донбасса и разведения сил и средств в Петровском и Золотом. Надеемся, это создаст соответствующую атмосферу для дальнейшей реализации Минских договоренностей", - написала она.

Как сообщали Українські Новини, в Берлине в согласовании "формулы Штайнмайера" увидели прогресс на пути к миру.

Тем временем в Киеве проходит митинг на Майдане Незалежности против согласования Украиной "формулы Штайнмайера", а также акция протеста проходит на улице Банковой, у Офиса Президента. В свою очередь лидер политической партии "Национальный корпус" (ранее - "Азов"), внефракционный депутат Верховной Рады Андрей Билецкий объявил бессрочную акцию против согласования Украиной "формулы Штайнмайера".