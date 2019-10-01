подписаться на рассылку
24.2 24.5
26.25 26.75
˟
01 октября 2019, вторник, 23:57 8
Внешняя политика 2019-10-02T00:09:36+03:00
Українські Новини
В России рады согласованию "формулы Штайнмайера"

В России рады согласованию "формулы Штайнмайера"

Россия позитивно оценивает официальное согласование так называемой "формулы Штайнмайера" или порядка вступления в силу закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей (закон об особом статусе Донбасса).

Об этом написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на своей странице в социальной сети Facebook.

"Позитивно оцениваем согласование сегодня Контактной группой в Минске механизма введения особого статуса Донбасса и разведения сил и средств в Петровском и Золотом. Надеемся, это создаст соответствующую атмосферу для дальнейшей реализации Минских договоренностей", - написала она.

Как сообщали Українські Новини, в Берлине в согласовании "формулы Штайнмайера" увидели прогресс на пути к миру.

Тем временем  в Киеве проходит митинг на Майдане Незалежности против согласования Украиной "формулы Штайнмайера", а также акция протеста проходит на улице Банковойу Офиса Президента. В свою очередь лидер политической партии "Национальный корпус" (ранее - "Азов"), внефракционный депутат Верховной Рады Андрей Билецкий объявил бессрочную акцию против согласования Украиной "формулы Штайнмайера".

 

Больше новостей о: МИД РФ Украино-российские отношения война на Донбассе формула Штайнмайера

Архив
Новости
В России рады согласованию "формулы Штайнмайера" 23:57
Делегации Украины и еще 4 стран бойкотируют торжества к 70-летию ПАСЕ 23:47
В Берлине в согласовании "формулы Штайнмайера" увидели прогресс на пути к миру 23:28
Протест из-за формулы Штайнмайера под ОПУ. Фото:
Лидер "Нацкорпуса" объявил бессрочную акцию против "формулы Штайнмайера" 23:08
Акция протеста под ОПУ. Фото: Олег Богачук/censor.net
На акцию протеста против "формулы Штайнмайера" под ОПУ стягивают силовиков 22:54
больше новостей
Тищенко. Фото:
Предприниматели звали Зеленского на кофе и проганяли Тищенко с криками "Ганьба" под ОПУ 15:04
"Китайцы" вновь возглавили рейтинг самых мощных смартфонов 15:00 Пресс-релиз
Пожар в доме Гонтаревой. Скриншот видео theБабель
Пожар в доме Гонтаревой: получен доступ к данным о телефонных соединениях почти 200 абонентов 11:47
В Кабмине рассказали, кто получит субсидии 19:32
Чернобыльская АЭС. ЧАЭС. Фото: welt.de
Иностранные "сталкеры" штурмуют Чернобыльскую зону 11:46
больше новостей
Акция протеста против
Под ОПУ собираются люди из-за подписания "формулы Штайнмайера", охрану усиливают 20:27
Тищенко. Фото:
Предприниматели звали Зеленского на кофе и проганяли Тищенко с криками "Ганьба" под ОПУ 15:04
Нефтяная монополия Коломойского хочет погасить свой долг перед бюджетом за счет украинцев, - СМИ 11:02
Протест из-за формулы Штайнмайера под ОПУ. Фото:
Лидер "Нацкорпуса" объявил бессрочную акцию против "формулы Штайнмайера" 23:08
Монеты
Сегодня последний день, когда украинцы могут рассчитываться монетами мелких номиналов 09:50
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok