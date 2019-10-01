В Берлине в согласовании "формулы Штайнмайера" увидели прогресс на пути к миру

В Берлине в связи с официальным согласованием украинской стороной порядка вступления в силу закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей (закон об особом статусе Донбасса) или так называемой "формулы Штайнмайера" увидели прогресс на пути к миру.

Об этом заявил министр иностранных дел Хайко Маас, комментируя соглашение Трехсторонней контактной группы относительно текста "формулы", сообщает "Укринформ".

"Мне приятно, что конструктивная атмосфера в Трехсторонний контактной группе в Минске сегодня привела к ожидаемому прогрессу. Это открывает дверь к саммиту N4 (нормандский формат - авт.) и других этапов имплементации Минских договоренностей", - заявил Маас в коротком комментарии.

Как сообщали Українськi Новини, в Киеве около 700 человек митингуют на Майдане Незалежности против согласования Украиной "формулы Штайнмайера". Кроме того, акция протеста проходит также на улице Банковой, у Офиса Президента.

Также ТКГ договорилась о разведении войск на Донбассе в районе Золотого и Петровского