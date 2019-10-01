Зеленский подтвердил подписание "формулы Штайнмайера"

Президент Владимир Зеленский подтверждает подписание украинской стороной Трехсторонней контактной группы (ТКГ) "формулы Штайнмайера" в то время, как ТКГ договорилась о разведении войск в районе Золотого и Петровского.\r\nОб этом он сказал на брифинге, передают Українськi Новини.\r\n"Формула Штайнмайера" предусматривает частичное вступление в силу особого статуса Донбасса в день проведения там местных выборов, а на постоянной основе - после подтверждения Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) их соответствия международным стандартам.\r\n"Выборов под дулом пулеметов не будет и не может быть", - сказал Президент.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nТакже Зеленский отметил, что новый закон про особый статус Донбасса парламент разработает после декабря. Зеленский подчеркнул, что никакой "капитуляции" не будет.\r\nКак сообщали Українські Новини, советники лидеров "нормандского формата" согласовали "формулу" выборов на Донбассе. Также Помощник Президента Владимира Зеленского Андрей Ермак заявляет о том, что так называемая "формула Штайнмайера" ляжет в основу законопроекта.\r\nТем временем Пристайко заявил о необходимости изменения закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей".