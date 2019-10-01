Зеленский подтвердил подписание "формулы Штайнмайера"

Президент Владимир Зеленский подтверждает подписание украинской стороной Трехсторонней контактной группы (ТКГ) "формулы Штайнмайера" в то время, как ТКГ договорилась о разведении войск в районе Золотого и Петровского.

Об этом он сказал на брифинге, передают Українськi Новини.

"Формула Штайнмайера" предусматривает частичное вступление в силу особого статуса Донбасса в день проведения там местных выборов, а на постоянной основе - после подтверждения Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) их соответствия международным стандартам.

"Выборов под дулом пулеметов не будет и не может быть", - сказал Президент.

Также Зеленский отметил, что новый закон про особый статус Донбасса парламент разработает после декабря. Зеленский подчеркнул, что никакой "капитуляции" не будет.

Как сообщали Українські Новини, советники лидеров "нормандского формата" согласовали "формулу" выборов на Донбассе. Также Помощник Президента Владимира Зеленского Андрей Ермак заявляет о том, что так называемая "формула Штайнмайера" ляжет в основу законопроекта.

Тем временем Пристайко заявил о необходимости изменения закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей".