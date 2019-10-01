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01 октября 2019, вторник, 20:27 1093
Общество 2019-10-01T20:51:40+03:00
Українські Новини
Под ОПУ собираются люди из-за подписания "формулы Штайнмайера", охрану усиливают

Под ОПУ собираются люди из-за подписания "формулы Штайнмайера", охрану усиливают

После подтверждения Президентом Владимиром Зеленским подписания украинской стороной Трехсторонней контактной группы (ТКГ) "формулы Штайнмайера" под Офисом Президента люди собираются на акцию протеста.

Об этом сообщают пользователи социальной сети Facebook.

"На Банковой - флаги Свободы и Национальные дружины. В ОП усиливают охрану здания", - написала Михайлина Скорык.

Акция протеста против Акция протеста против "формулы Штайнмайера". Фото: facebook.com/mikhailyna.skoryk

"Азов, Айдар, Донбас, ПС, десантура и механы, сейчас самое время отбросить споры и вспомнить погибших братьев!!! Задайте себе вопрос, братья, готовы ли мы к такому? Схаваем? Я буду в 21.00 на майдане возле Стеллы. До встречи", - написал волонтер и ветеран Павел Тука.

При этом в соцсети отмечают, что Зеленский не объяснил на брифинге детально, какой документ был подписан в Минске.

Как сообщали Українські Новини, трехсторонняя контактная группа (ТКГ, Украина - Россия - Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе) во вторник в Минске (Беларусь) договорилась о начале разведения войск в районе населенных пунктов Золотое и Петровское на Донбассе и подписала "формулу Штайнмайера".

Ранее под Офисом Президента уже протестовали против "формулы Штайнмайера". 

Больше новостей о: Переговоры в Минске Акция протеста Владимир Зеленский формула Штайнмайера ОПУ

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