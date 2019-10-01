Зе, вам йолка: на Майдане собираются противники "формулы Штайнмайера"

Около 700 человек митингуют на Майдане Незалежности в Киеве против согласования Украиной "формулы Штайнмайера".

Об этом свидетельствуют данные онлайн-трансляций телеканалов, передают Українськi Новини.

Акция началась около 21:00 после брифинга Президента Владимира Зеленского, который подтвердил согласование "формулы Штайнмайера" на заседании Трехсторонней контактной группы в Минске.

Протестующие считают данные действия "путем к капитуляции".

Параллельно акция протеста проходит также у Офиса Президента на ул. Банковой.

"На Майдане медленно собираются люди, которые считают, что произошла измена - президент Зеленский подтвердил подписание "формулы Штайнмайера". Активно работают телеканалы "Прямой" и "5-й". Подавляющее большинство-гражданские, выглядывают Андрея Белецкого, который, собственно, призывал к акции протеста. Здесь Николай Княжицкий, Ахтем Чийгоз, Георгий Тука, Юрий Бирюков, Михаил Забродский, Дмитрий Корчинский с "братчиками". Есть иностранные журналисты. И ощущение, что, по крайней мере, политики антизеленского направления" давно были готовы к такому развитию событий. "А где же Лиза Богуцкая?" - кто-то спрашивает и смеется. Митинга пока еще нет, продолжается просто броуновское движение", - написала журналист Ольга Мусафирова.

Майдан. Фото: facebook.com/Ольга Мусафирова

Также на Майдан принесли небольшую елку с надписью: "Зе, вам йолка".

Как сообщали Українськi Новини, 1 октября ТКГ согласовала "формулу Штайнмайера" в Минске.

Кроме того, ТКГ договорилась о разведении войск на Донбассе в районе Золотого и Петровского. Тем временем Порошенко уже назвал "формулу Штайнмайера" "формулой Путина".