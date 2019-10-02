В "ДНР" согласование "формулы Штайнмайера" назвали "серьезной дипломатической победой"

Самопровозглашенные "Донецкая народная республика" и ""Луганская народная республика" ("ЛНР" и "ДНР") считают официальное согласование так называемой "формулы Штайнмайера" или порядка вступления в силу закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей (закон об особом статусе Донбасса) "серьезной дипломатической победой".

Об этом сегодня заявила так назвываемая "глава МИД ДНР" Наталья Никонорова, сообщают сепаратистские СМИ.

"Несмотря на обилие крайне деструктивных заявлений со стороны Киева, нам все-таки удалось убедить украинскую стороны согласовать формулу Штайнмайера в том виде, в котором она была зафиксирована на саммитах "Нормандской четверки". Это можно по праву назвать серьезной дипломатической победой в переговорах на Минской площадке – в первую очередь из-за того, что этот шаг открывает перспективу дальнейшего политического урегулирования", — отметила она.

По ее словам, украинские представители "выполнили все условия российский стороны для проведения саммита "нормандской четверки", а значит он может произойти в ближайшее время".

Как сообщали Українські Новини, в Берлине в согласовании "формулы Штайнмайера" увидели прогресс на пути к миру. В свою очередь в России также позитивно оценили согласование так называемой "формулы Штайнмайера".

Тем временем в Киеве проходит акция протеста на Майдане Незалежности против согласования Украиной "формулы Штайнмайера", а также митинг на улице Банковой, у Офиса Президента.