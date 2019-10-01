Лидер "Нацкорпуса" объявил бессрочную акцию против "формулы Штайнмайера"

Лидер политической партии "Национальный корпус" (ранее - "Азов"), внефракционный депутат Верховной Рады Андрей Билецкий объявил бессрочную акцию против согласования Украиной "формулы Штайнмайера".\r\nОб этом он написал в своем блоге на "Украинской правде", передают Українськi Новини.\r\nОн отметил, что выходом на протест на ул. Банковую патриоты и ветераны показывают власти, что они такие же, как и 5 лет назад.\r\n"Сегодня произошло то, что Черчилль называл: "Сначала мы получим позор, а затем и войну", - сказал Билецкий.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nОн также заявил, что Президент Владимир Зеленский предал 16 тысяч погибших на фронте украинцев.\r\nhttps:\/\/www.youtube.com\/watch?v=0SUBfG7oWjc" frameborder="0" allowfullscreen>\r\nКак сообщали Українськi Новини, в Киеве около 700 человек митингуют на Майдане Незалежности против согласования Украиной "формулы Штайнмайера". Кроме того, акция протеста проходит также на улице Банковой, у Офиса Президента.\r\n1 октября ТКГ согласовала "формулу Штайнмайера" в Минске.\r\nТакже ТКГ договорилась о разведении войск на Донбассе в районе Золотого и Петровского\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nБывший Президент Петр Порошенко уже назвал "формулу Штайнмайера" "формулой Путина".\r\nА партия Вакарчука требует от Зеленского объяснить "формулы Штайнмайера" на закрытом заседании Рады.