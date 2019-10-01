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01 октября 2019, вторник, 23:08 851
Общество 2019-10-01T23:16:50+03:00
Українські Новини
Лидер "Нацкорпуса" объявил бессрочную акцию против "формулы Штайнмайера"

Лидер "Нацкорпуса" объявил бессрочную акцию против "формулы Штайнмайера"

Лидер политической партии "Национальный корпус" (ранее - "Азов"), внефракционный депутат Верховной Рады Андрей Билецкий объявил бессрочную акцию против согласования Украиной "формулы Штайнмайера".

Об этом он написал в своем блоге на "Украинской правде", передают Українськi Новини.

Он отметил, что выходом на протест на ул. Банковую патриоты и ветераны показывают власти, что они такие же, как и 5 лет назад.

"Сегодня произошло то, что Черчилль называл: "Сначала мы получим позор, а затем и войну", - сказал Билецкий.

Он также заявил, что Президент Владимир Зеленский предал 16 тысяч погибших на фронте украинцев.

Как сообщали Українськi Новини, в Киеве около 700 человек митингуют на Майдане Незалежности против согласования Украиной "формулы Штайнмайера". Кроме того, акция протеста проходит также на улице Банковой, у Офиса Президента.

1 октября ТКГ согласовала "формулу Штайнмайера" в Минске.

Также ТКГ договорилась о разведении войск на Донбассе в районе Золотого и Петровского

Бывший Президент Петр Порошенко уже назвал "формулу Штайнмайера" "формулой Путина".

А партия Вакарчука требует от Зеленского объяснить "формулы Штайнмайера" на закрытом заседании Рады.

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