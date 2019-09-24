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24 вересня 2019, вівторок, 05:55 10
Фінанси 2019-09-24T07:45:01+03:00
Українські Новини
НБУ змінив вартість гривні: офіційний курс валют на вівторок

НБУ змінив вартість гривні: офіційний курс валют на вівторок

Гривні.
Гривні.

Національний банк підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 24 вересня, на 10,54% до 24,3272 UAH/USD у той час, як гривня на міжбанку знову злетіла після вихідних.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

У попередній торговий день НБУ підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 23 вересня, на 18,50 коп. до 24,4326 UAH/USD.

Офіційні курси гривні до іноземних валют:

  Офіційний курс
100 фунтів стерлінгів 3024,9622
100 доларів США 2432,7195
100 швейцарських франків 2453,7163
1000 ієн 226,3354
10 російських рублів 3,8044
100 євро 2672,3424

Як повідомляли Українські Новини, експерт пояснив падіння долара і дав прогноз курсу валют на тиждень. Також доллар і євро впали в обмінниках на початку тижня, а російський рубль подешевшав. Раніше Національний банк зміцнив гривню на 20 копійок.

Тим часом з'явився прогноз курсу від економіста на всю осінь, а в НБУ заявили, що перша партія купюр в тисячу гривень буде об'ємом в 5 млн штук. Раніше Нацбанк заявив, що його "паралізувало" від підпалу будинку Гонтарєвої, яка переховується в Лондоні.

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