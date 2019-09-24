НБУ змінив вартість гривні: офіційний курс валют на вівторок

Національний банк підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 24 вересня, на 10,54% до 24,3272 UAH\/USD у той час, як гривня на міжбанку знову злетіла після вихідних.\r\nПро це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.\r\nУ попередній торговий день НБУ підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 23 вересня, на 18,50 коп. до 24,4326 UAH\/USD.\r\nОфіційні курси гривні до іноземних валют:\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n \r\nОфіційний курс\r\n\r\n\r\n100 фунтів стерлінгів\r\n3024,9622\r\n\r\n\r\n100 доларів США\r\n2432,7195\r\n\r\n\r\n100 швейцарських франків\r\n2453,7163\r\n\r\n\r\n1000 ієн\r\n226,3354\r\n\r\n\r\n10 російських рублів\r\n3,8044\r\n\r\n\r\n100 євро\r\n2672,3424\r\n\r\n\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, експерт пояснив падіння долара і дав прогноз курсу валют на тиждень. Також доллар і євро впали в обмінниках на початку тижня, а російський рубль подешевшав. Раніше Національний банк зміцнив гривню на 20 копійок.\r\nТим часом з'явився прогноз курсу від економіста на всю осінь, а в НБУ заявили, що перша партія купюр в тисячу гривень буде об'ємом в 5 млн штук. Раніше Нацбанк заявив, що його "паралізувало" від підпалу будинку Гонтарєвої, яка переховується в Лондоні.