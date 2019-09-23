Рубль подешевел в киевских обменниках в начале недели

В понедельник, 23 сентября, средний курс покупки российского рубля в обменных пунктах киевских банков по сравнению с курсом рубля в пятницу, 20 сентября, подешевел на 1 копейку и составляет 3,41 грн за 10 рублей. Об этом сообщает BIN.ua.\r\nКурс продажи рубля упал на 2 копейки до 3,91 гривен за 10 рублей.\r\nКурс российского рубля к гривне в киевских обменниках по состоянию на 23 сентября:\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n10 российских рублей\r\n\r\n\r\n \r\nПокупка\r\nПродажа\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nСредний\r\n3,41\r\n3,91\r\n\r\n\r\nМаксимальный\r\n3,74\r\n5,00\r\n\r\n\r\nМинимальный\r\n2,30\r\n3,70\r\n\r\n\r\n\r\nКак сообщали Українські Новини, в начале недели гривна взлетела почти на 20 копеек.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nА доллар упал до минимума за три года. Рекордно низкого значения курс доллара и евро достиг не летом, как всегда, а уже осенью, когда обычно гривня ослабляется. Это означает, что фактор сезонности уже не оказывает решающего влияния на курс гривни, как это было последние пять лет – с тех пор, как НБУ отказался от фиксированного курса и отпустил гривню в (почти) свободное плавание.\r\nТакже перед выходными евро и доллар обвалились в обменниках и продолжили обвал в понедельник.