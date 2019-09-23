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23 сентября 2019, понедельник, 11:20 21
Финансы 2019-09-23T11:21:32+03:00
Українські Новини
Рубль подешевел в киевских обменниках в начале недели

Рубль подешевел в киевских обменниках в начале недели

В понедельник, 23 сентября, средний курс покупки российского рубля в обменных пунктах киевских банков по сравнению с курсом рубля в пятницу, 20 сентября, подешевел на 1 копейку и составляет 3,41 грн за 10 рублей. Об этом сообщает BIN.ua.

Курс продажи рубля упал на 2 копейки до 3,91 гривен за 10 рублей.

Курс российского рубля к гривне в киевских обменниках по состоянию на 23 сентября:

  10 российских рублей
  Покупка Продажа
Средний 3,41 3,91
Максимальный 3,74 5,00
Минимальный 2,30 3,70

Как сообщали Українські Новини, в начале недели гривна взлетела почти на 20 копеек.

А доллар упал до минимума за три года. Рекордно низкого значения курс доллара и евро достиг не летом, как всегда, а уже осенью, когда обычно гривня ослабляется. Это означает, что фактор сезонности уже не оказывает решающего влияния на курс гривни, как это было последние пять лет – с тех пор, как НБУ отказался от фиксированного курса и отпустил гривню в (почти) свободное плавание.

Также перед выходными евро и доллар обвалились в обменниках и продолжили обвал в понедельник.

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