Гривна на межбанке снова взлетела после выходных

Курс гривны на межбанковском валютном рынке после укрепления в пятницу на 11 коп. в понедельник укрепился на 14 коп. до 24,31 UAH/USD.

Об этом Українським Новинам сообщили участники валютного рынка.

По их словам, торги на межбанке открылись в диапазоне 24,39-24,43 UAH/USD, затем котировки начали снижаться и достигли уровня 24,33-24,35 UAH/USD, после чего установились на уровне 24,30-24,32 UAH/USD.

С начала текущего года курс гривны на межбанке укрепился на 12,3% с 27,72 UAH/USD до 24,31 UAH/USD.

Как сообщали Українські Новини, Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 23 сентября, на 18,50 коп. до 24,4326 UAH/USD.

Также в понедельник курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился по сравнению с 20 сентября на 10,45 коп. до 24,6083 UAH/USD, курс покупки понизился на 14,23 коп. до 24,2547 UAH/USD. Об этом сообщает BIN.ua.



А средний курс покупки российского рубля в обменных пунктах киевских банков по сравнению с курсом рубля в пятницу, 20 сентября, подешевел на 1 копейку и составляет 3,41 грн за 10 рублей.

Ранее, перед выходными, евро и доллар обвалились в обменниках.