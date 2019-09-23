В начале недели гривна взлетела почти на 20 копеек: официальный курс

Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 23 сентября, на 18,50 коп. до 24,4326 UAH/USD.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 20-22 сентября, на 5,23 коп. до 24,6176 UAH/USD.

Официальные курсы гривны к иностранным валютам:

Официальный курс 100 фунтов стерлингов 3054,4234 100 долларов США 2443,2618 100 швейцарских франков 2462,9115 1000 иен 226,2545 10 российских рублей 3,8266 100 евро 2694,9178

Как сообщали Українські Новини, перед выходными гривна снова подскочила.

А доллар упал до минимума за три года. Рекордно низкого значения курс доллара и евро достиг не летом, как всегда, а уже осенью, когда обычно гривня ослабляется. Это означает, что фактор сезонности уже не оказывает решающего влияния на курс гривни, как это было последние пять лет – с тех пор, как НБУ отказался от фиксированного курса и отпустил гривню в (почти) свободное плавание.

Также перед выходными евро и доллар обвалились в обменниках.