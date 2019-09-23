В начале недели гривна взлетела почти на 20 копеек: официальный курс

Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 23 сентября, на 18,50 коп. до 24,4326 UAH\/USD.\r\nОб этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.\r\nВ предыдущий торговый день НБУ повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 20-22 сентября, на 5,23 коп. до 24,6176 UAH\/USD.\r\nОфициальные курсы гривны к иностранным валютам:\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n \r\nОфициальный курс\r\n\r\n\r\n100 фунтов стерлингов\r\n3054,4234\r\n\r\n\r\n100 долларов США\r\n2443,2618\r\n\r\n\r\n100 швейцарских франков\r\n2462,9115\r\n\r\n\r\n1000 иен\r\n226,2545\r\n\r\n\r\n10 российских рублей\r\n3,8266\r\n\r\n\r\n100 евро\r\n2694,9178\r\n\r\n\r\n\r\nКак сообщали Українські Новини, перед выходными гривна снова подскочила.\r\nА доллар упал до минимума за три года. Рекордно низкого значения курс доллара и евро достиг не летом, как всегда, а уже осенью, когда обычно гривня ослабляется. Это означает, что фактор сезонности уже не оказывает решающего влияния на курс гривни, как это было последние пять лет – с тех пор, как НБУ отказался от фиксированного курса и отпустил гривню в (почти) свободное плавание.\r\nТакже перед выходными евро и доллар обвалились в обменниках.