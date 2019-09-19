Купюра в тысячу гривен: первая партия будет объемом в 5 млн штук

Национальный банк осуществит первую эмиссию купюры 1000 гривен в объеме 5 млн штук в то время, как в НБУ заявили, что выпуск банкноты в 1 тысячу гривен не повлияет на инфляцию

Об этом в ходе пресс-конференции сообщил директор департамента денежного обращения НБУ Виктор Зайвенко, передают Українські Новини.

"Мы планирует его осуществить в объеме 5 млн штук", - сказал он.

При этом представитель НБУ добавил, что дальнейшая эмиссия будет зависеть от спроса на данную купюру.

Как сообщали Українські Новини, Национальный банк решил ввести банкноту 1 000 гривен с 25 октября. На лицевой стороне новой банкноты будет изображен портрет Владимира Вернадского. На обратной стороне напечатано изображение здания Президиума Национальной академии наук.

Тем временем в Украине появятся монеты номиналом 5 и 10 гривен, а из кошельков украинцев исчезнут купюры в 1 и 2 гривны. Также Нацбанк заявляет, что его "парализовало" от поджога дома Гонтаревой, которая скрывается в Лондоне.

Кроме того, НБУ утилизировал банкнот на 23 млрд гривен за 5 месяцев.