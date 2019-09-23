Доллар и евро обвалились в обменниках в начале недели

В понедельник курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился по сравнению с 20 сентября на 10,45 коп. до 24,6083 UAH/USD, курс покупки понизился на 14,23 коп. до 24,2547 UAH/USD. Об этом сообщает BIN.ua.

Средний курс покупки евро понизился на 15,31 коп. до 26,6852 UAH/EUR, курс продажи понизился на 14,78 коп. до 27,2107 UAH/EUR.

Курсы наличной иностранной валюты:

Доллар США Евро 10 российских рублей Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа Средний 24,2547 24,6083 26,6852 27,2107 3,42 3,93 Максимальный 24,3800 25,0000 26,9200 27,7000 3,74 5,00 Минимальный 23,7000 24,4500 26,0000 26,9400 2,50 3,76

Как сообщали Українські Новини, в начале недели гривна взлетела почти на 20 копеек.

А доллар упал до минимума за три года. Рекордно низкого значения курс доллара и евро достиг не летом, как всегда, а уже осенью, когда обычно гривня ослабляется. Это означает, что фактор сезонности уже не оказывает решающего влияния на курс гривни, как это было последние пять лет – с тех пор, как НБУ отказался от фиксированного курса и отпустил гривню в (почти) свободное плавание.

Также перед выходными евро и доллар обвалились в обменниках.