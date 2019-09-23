Доллар и евро обвалились в обменниках в начале недели

В понедельник курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился по сравнению с 20 сентября на 10,45 коп. до 24,6083 UAH\/USD, курс покупки понизился на 14,23 коп. до 24,2547 UAH\/USD. Об этом сообщает BIN.ua.\r\nСредний курс покупки евро понизился на 15,31 коп. до 26,6852 UAH\/EUR, курс продажи понизился на 14,78 коп. до 27,2107 UAH\/EUR.\r\nКурсы наличной иностранной валюты:\r\n\r\n\r\n\r\n \r\nДоллар США\r\nЕвро\r\n10 российских рублей\r\n\r\n\r\n \r\nПокупка\r\nПродажа\r\nПокупка\r\nПродажа\r\nПокупка\r\nПродажа\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nСредний\r\n24,2547\r\n24,6083\r\n26,6852\r\n27,2107\r\n3,42\r\n3,93\r\n\r\n\r\nМаксимальный\r\n24,3800\r\n25,0000\r\n26,9200\r\n27,7000\r\n3,74\r\n5,00\r\n\r\n\r\nМинимальный\r\n23,7000\r\n24,4500\r\n26,0000\r\n26,9400\r\n2,50\r\n3,76\r\n\r\n\r\n\r\nКак сообщали Українські Новини, в начале недели гривна взлетела почти на 20 копеек.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nА доллар упал до минимума за три года. Рекордно низкого значения курс доллара и евро достиг не летом, как всегда, а уже осенью, когда обычно гривня ослабляется. Это означает, что фактор сезонности уже не оказывает решающего влияния на курс гривни, как это было последние пять лет – с тех пор, как НБУ отказался от фиксированного курса и отпустил гривню в (почти) свободное плавание.\r\nТакже перед выходными евро и доллар обвалились в обменниках.\r\n