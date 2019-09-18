Чоловіка, який погрожував підірвати міст Метро в Києві, затримали: вибухівки не виявили

Правоохоронці затримали чоловіка, який відкрив стрілянину і погрожував підірвати міст Метро в Києві.

Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook написав колишній депутат Верховної Ради Антон Геращенко, передають Українські Новини.

"Терориста, який погрожував сьогодні підірвати "Метроміст", щойно затримано спецназом Нацполіції КОРД", - сказав він.

Він подякував поліцейським за роботу.

Джерело в Міністерстві внутрішніх справ повідомило Українським Новинам, що затриманим виявився колишній військовослужбовець Антитерористичної операції (АТО) Олексій Белько.

(Новина доповнена подробицями)

Крім того, начальник поліції Києва Андрій Крищенко повідомив журналістам, що раніше у затриманого правоохоронці вилучали 2 кг вибухівки, однак при нинішньому затримання вибухівки не виявили.

При собі у Бельке був мисливський карабін.

Затримання зловмисника на мосту Метро. Фото: telegram.KyivOperativ

Як повідомляли Українські Новини, шість станцій метро в Києві закривали через погрози вибуху мосту. Фахівці проводили перевірку від станції "Дніпро" до станції "Лісова".

У червні Олексій Белько добровільно здав поліції 1 кг вибухівки і 88 патронів.

Затриманий Олексій Белько вимагав від керівників держави припинити капітуляцію на донбаському фронті.

Також було оприлюднено відео з дрона поліцейських спецоперації на мосту Метро.