Чоловіка, який погрожував підірвати міст Метро в Києві, затримали: вибухівки не виявили

Правоохоронці затримали чоловіка, який відкрив стрілянину і погрожував підірвати міст Метро в Києві.\r\nПро це на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook написав колишній депутат Верховної Ради Антон Геращенко, передають Українські Новини.\r\n"Терориста, який погрожував сьогодні підірвати "Метроміст", щойно затримано спецназом Нацполіції КОРД", - сказав він.\r\nВін подякував поліцейським за роботу.\r\nДжерело в Міністерстві внутрішніх справ повідомило Українським Новинам, що затриманим виявився колишній військовослужбовець Антитерористичної операції (АТО) Олексій Белько.\r\n(Новина доповнена подробицями)\r\nКрім того, начальник поліції Києва Андрій Крищенко повідомив журналістам, що раніше у затриманого правоохоронці вилучали 2 кг вибухівки, однак при нинішньому затримання вибухівки не виявили.\r\nПри собі у Бельке був мисливський карабін.\r\nЗатримання зловмисника на мосту Метро. Фото: telegram.KyivOperativ\r\nЯк повідомляли Українські Новини, шість станцій метро в Києві закривали через погрози вибуху мосту. Фахівці проводили перевірку від станції "Дніпро" до станції "Лісова".\r\nУ червні Олексій Белько добровільно здав поліції 1 кг вибухівки і 88 патронів.\r\nЗатриманий Олексій Белько вимагав від керівників держави припинити капітуляцію на донбаському фронті.\r\nТакож було оприлюднено відео з дрона поліцейських спецоперації на мосту Метро.