підписатися на розсилку
24.55 24.95
26.9 27.5
˟
  • Головна
  • Новини
  • Події
  • Чоловіка, який погрожував підірвати міст Метро в Києві, затримали: вибухівки не виявили
18 вересня 2019, середа, 20:50 103 Доповнено
Події 2019-09-18T21:30:17+03:00
Українські Новини
Чоловіка, який погрожував підірвати міст Метро в Києві, затримали: вибухівки не виявили

Чоловіка, який погрожував підірвати міст Метро в Києві, затримали: вибухівки не виявили

Міст Метро. Скріншот трансляції
Міст Метро. Скріншот трансляції "НАШ"

Правоохоронці затримали чоловіка, який відкрив стрілянину і погрожував підірвати міст Метро в Києві.

Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook написав колишній депутат Верховної Ради Антон Геращенко, передають Українські Новини.

"Терориста, який погрожував сьогодні підірвати "Метроміст", щойно затримано спецназом Нацполіції КОРД", - сказав він.

Він подякував поліцейським за роботу.

Джерело в Міністерстві внутрішніх справ повідомило Українським Новинам, що затриманим виявився колишній військовослужбовець Антитерористичної операції (АТО) Олексій Белько.

(Новина доповнена подробицями)

Крім того, начальник поліції Києва Андрій Крищенко повідомив журналістам, що раніше у затриманого правоохоронці вилучали 2 кг вибухівки, однак при нинішньому затримання вибухівки не виявили.

При собі у Бельке був мисливський карабін.

Затримання зловмисника на мосту Метро. Фото: telegram.KyivOperativЗатримання зловмисника на мосту Метро. Фото: telegram.KyivOperativ

Як повідомляли Українські Новини, шість станцій метро в Києві закривали через погрози вибуху мосту. Фахівці проводили перевірку від станції "Дніпро" до станції "Лісова".

У червні Олексій Белько добровільно здав поліції 1 кг вибухівки і 88 патронів.

Затриманий Олексій Белько вимагав від керівників держави припинити капітуляцію на донбаському фронті.

Також було оприлюднено відео з дрона поліцейських спецоперації на мосту Метро.

Більше новин про: Міст Метро Затримання зловмисника стрілянина на мосту Метро

Архів
Новини
Психолог розповів про причини, через які чоловік погрожував підірвати міст у Києві 21:03
Комітет рекомендує Верховній Раді ввести контрактну форму державної служби 20:51
Міст Метро. Скріншот трансляції
Чоловіка, який погрожував підірвати міст Метро в Києві, затримали: вибухівки не виявили 20:50 Доповнено
Кнопкодавів від "Слуги народу" попередили про необхідність дотримання закону 20:31
Платформа Бойка запропонувала прем'єру кандидатів на заміну В'ятровичу 19:20
більше новин
Коломойський поклав око на "Енергоатом", – Кулик 15:23
Підпал будинку Гонтаревої вигідний самій екс-голові НБУ, - Голобуцький 11:04
Зробити нормою п'ять дітей в українській родині є одним із завдань політики Зеленського, - Карижський 15:05
В четвер Зеленський обговорить з аграріями земельну реформу 14:15
Законопроект "Про столицю" повинен отримати експертну оцінку Венеціанської комісії, - Кличко 18:47
більше новин
Коломойський поклав око на "Енергоатом", – Кулик 15:23
Пожежа в будинку Гонтарєвої. Скріншот відео theБабель
Під Києвом спалили будинок Гонтаревої 08:35
У всіх звільнених українців довічна заборона на в'їзд до Росії, - адвокат 08:39
Військові захопили кулеметника "ДНР" і вбили 3 бойовиків 22:37
Українки на посадах генералів: в Міноборони назвали єдину проблему на шляху до рівності 08:00
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok