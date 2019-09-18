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18 сентября 2019, среда, 21:57 1215
Общество 2019-09-18T22:13:59+03:00
Українські Новини
Фото дня: в Киеве на дорогах и в метро произошел коллапс из-за злоумышленника на мосту Метро

Фото дня: в Киеве на дорогах и в метро произошел коллапс из-за злоумышленника на мосту Метро

Коммунальное предприятие "Киевский метрополитен" возобновило движение от станции "Днипро" до станции "Лесная" после задержания мужчины, который угрожал подорвать мост Метро.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы КП, передают Українськi Новини.

Согласно сообщению, работа метрополитена полностью возобновлена.

"Друзья! Метро работает в обычном режиме! Спокойного всем вечера!", - сказано в нем.

При этом на дорогах Киева и на станциях метро образовался транспортный коллапс из-за происшествия на мосту Метро.

Службы такси, в свою очередь, резко подняли цены на проезд.

"Еду на Убере. Водитель рассказывает, что в связи с событиями на мосту Метро за машину с м Левобережной до Теремков Убер сейчас берет 700 грн", - написал пользователь Facebook Виталий Сич.

Также в сети отмечают, что сотрудники метро оказались не готовыми к такой ситуации, не проинформировали пассажиров о возможных способах объезда, из-за чего и произошла давка на станциях.

Как сообщали Українські Новини, в Киеве закрыли 6 станций метро из-за мужчины, который угрожал подорвать мост Метро. Люди несколько часов не могли уехать домой.

Полиция заявила, что неизвестный открыл стрельбу и угрожал взорвать мост Метро в Киеве, в связи с чем провели спецоперацию.

42-летний сержант-контрактник Алексей Белько и числится начальником радиостанции полевого узла связи воинской части А3628 в Броварах. 

По версии СМИ, Белько требовал от руководителей государства прекратить капитуляцию на донбасском фронте.

Угрожавшему взорвать мост Метро в Киеве мужчине будет оказана психологическая помощь.

Ранее было обнародовано видео с дрона полицейских спецоперации на мосту Метро

 

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