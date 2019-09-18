Фото дня: в Киеве на дорогах и в метро произошел коллапс из-за злоумышленника на мосту Метро

Коммунальное предприятие "Киевский метрополитен" возобновило движение от станции "Днипро" до станции "Лесная" после задержания мужчины, который угрожал подорвать мост Метро.\r\nОб этом говорится в сообщении пресс-службы КП, передают Українськi Новини.\r\nСогласно сообщению, работа метрополитена полностью возобновлена.\r\n"Друзья! Метро работает в обычном режиме! Спокойного всем вечера!", - сказано в нем.\r\nПри этом на дорогах Киева и на станциях метро образовался транспортный коллапс из-за происшествия на мосту Метро.\r\n\r\n\r\n\r\nСлужбы такси, в свою очередь, резко подняли цены на проезд.\r\n"Еду на Убере. Водитель рассказывает, что в связи с событиями на мосту Метро за машину с м Левобережной до Теремков Убер сейчас берет 700 грн", - написал пользователь Facebook Виталий Сич.\r\n\r\nТакже в сети отмечают, что сотрудники метро оказались не готовыми к такой ситуации, не проинформировали пассажиров о возможных способах объезда, из-за чего и произошла давка на станциях.\r\n\r\n\r\nКак сообщали Українські Новини, в Киеве закрыли 6 станций метро из-за мужчины, который угрожал подорвать мост Метро. Люди несколько часов не могли уехать домой.\r\nПолиция заявила, что неизвестный открыл стрельбу и угрожал взорвать мост Метро в Киеве, в связи с чем провели спецоперацию.\r\n42-летний сержант-контрактник Алексей Белько и числится начальником радиостанции полевого узла связи воинской части А3628 в Броварах. \r\nПо версии СМИ, Белько требовал от руководителей государства прекратить капитуляцию на донбасском фронте.\r\nУгрожавшему взорвать мост Метро в Киеве мужчине будет оказана психологическая помощь.\r\nРанее было обнародовано видео с дрона полицейских спецоперации на мосту Метро\r\n