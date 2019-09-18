Угрожавшему взорвать мост Метро мужчине будет оказана психологическая помощь, - МВД

Угрожавшему взорвать мост Метро в Киеве мужчине будет оказана психологическая помощь.

Об этом говорится в сообщении на странице Министерства внутренних дел (МВД) в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.



Министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что после установления личности мужчины на мосту с ним связались психологи и командир спецподразделения КОРД.



"Визуально он был под действием каких-то веществ, но более подробно можно будет сказать только после экспертизы", - заявил глава полиции Киева Андрей Крищенко.



При задержании мужчина сопротивления не оказывал, пострадавших нет. Пресс-служба МВД также сообщает, что задержанному окажут первичную медицинскую и психологическую помощь.



На данный момент на мосту Метро работают взрывотехники, которые проверяют, не был ли заминирован автомобиль мужчины.



Как сообщали Українські Новини, в Киеве закрыли 6 станций метро из-за мужчины, который угрожал подорвать мост Метро. Люди несколько часов не могли уехать домой.



Позже правоохранители задержали мужчину, угрожавшего взорвать мост Метро в Киеве.