Шесть станций метро в Киеве закрыли из-за угрозы взрыва моста

Коммунальное предприятие "Киевский метрополитен" остановило движение от станции "Днипро" до станции "Лесная" из-за сообщения о минировании.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы КП, передают Українськi Новини.



"В связи с анонимным звонком о минировании красная линия работает только от станции "Академгородок" до станции "Арсенальная"", - сказано в нем.



На данный момент специалисты проводят проверку от станции "Днипро" до станции "Лесная".



Как стало известно, неизвестный ехал на автомобиле по мосту Метро, после чего мужчина остановился и начал угрожать, что подорвет все в местности. После мужчина все же открыл стрельбу и угрожает взорвать мост. В связи с этим началась спецоперация.



Сейчас на месте происшествия находятся наряды патрульных, кинологи с собаками, спецназовцы и специалисты взрывотехнической службы. Кроме того, были замечены бронетранспортеры, которые едут в сторону моста.



Также сообщалось, что в руках у мужчины видели "какие-то кнопки", предположительно самодельное взрывное устройство.