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18 сентября 2019, среда, 18:06 104
Общество 2019-09-18T18:47:18+03:00
Українські Новини
Шесть станций метро в Киеве закрыли из-за угрозы взрыва моста

Шесть станций метро в Киеве закрыли из-за угрозы взрыва моста

В Киеве закрыли шесть станций метро. Фото: 777-konstantin.blogspot.com
В Киеве закрыли шесть станций метро. Фото: 777-konstantin.blogspot.com

Коммунальное предприятие "Киевский метрополитен" остановило движение от станции "Днипро" до станции "Лесная" из-за сообщения о минировании.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы КП, передают Українськi Новини.

"В связи с анонимным звонком о минировании красная линия работает только от станции "Академгородок" до станции "Арсенальная"", - сказано в нем.

На данный момент специалисты проводят проверку от станции "Днипро" до станции "Лесная".

Как стало известно, неизвестный ехал на автомобиле по мосту Метро, после чего мужчина остановился и начал угрожать, что подорвет все в местности. После мужчина все же открыл стрельбу и угрожает взорвать мост. В связи с этим началась спецоперация.

Сейчас на месте происшествия находятся наряды патрульных, кинологи с собаками, спецназовцы и специалисты взрывотехнической службы. Кроме того, были замечены бронетранспортеры, которые едут в сторону моста. 

Также сообщалось, что в руках у мужчины видели "какие-то кнопки", предположительно самодельное взрывное устройство.

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