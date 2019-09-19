В полиции показали видео, как захватили мужчину, угрожавшего взорвать мост Метро

Сегодня, 18 сентября, после спецоперации по предотвращению возможного теракта на мосту Метро, появилось видео, как правоохранители задерживали мужчину, который угрожал подорвать мост в Киеве. Видео опубликовал глава пресс-службы Нацполиции Ярослав Тракало в Facebook.



Так, сообщается, что злоумышленника задержали без единого выстрела.



В операции захвата участвовали водная полиция, спецназ КОРД, авиаподдержка, патрульная полиция, кинологи, взрывотехники, криминалисты и психологи. Операция включала несколько этапов: планирование, длительные переговоры со злоумышленником, оценку рисков для жизни граждан и разрушения инфраструктуры, рассмотрение возможных вариантов обезвреживания.







Как сообщали Українські Новини, в Киеве неизвестный перекрыл мост Метро и начал угрожать людям. Позже он начал стрелять.



Однако правоохранители провели спецоперацию по результатам которой удалось задержать злоумышленника. Также у него изъяли оружие.



Кроме того, угрожавшему взорвать мост мужчине будет оказана психологическая помощь.