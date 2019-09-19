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19 сентября 2019, четверг, 00:15 39
Силовые структуры 2019-09-19T00:16:31+03:00
Українські Новини
В полиции показали видео, как захватили мужчину, угрожавшего взорвать мост Метро

В полиции показали видео, как захватили мужчину, угрожавшего взорвать мост Метро

Скриншот: видео/Iaroslav Trakalo
Скриншот: видео/Iaroslav Trakalo

Сегодня, 18 сентября, после спецоперации по предотвращению возможного теракта на мосту Метро, появилось видео, как правоохранители задерживали мужчину, который угрожал подорвать мост в Киеве. Видео опубликовал глава пресс-службы Нацполиции Ярослав Тракало в Facebook.


Так, сообщается, что злоумышленника задержали без единого выстрела.

В операции захвата участвовали водная полиция, спецназ КОРД, авиаподдержка, патрульная полиция, кинологи, взрывотехники, криминалисты и психологи. Операция включала несколько этапов: планирование, длительные переговоры со злоумышленником, оценку рисков для жизни граждан и разрушения инфраструктуры, рассмотрение возможных вариантов обезвреживания.



Как сообщали Українські Новини, в Киеве неизвестный перекрыл мост Метро и начал угрожать людям. Позже он начал стрелять. 


Однако правоохранители провели спецоперацию по результатам которой удалось задержать злоумышленника. Также у него изъяли оружие.


Кроме того, угрожавшему взорвать мост мужчине будет оказана психологическая помощь.

Больше новостей о: Задержание Видео Спецоперация Мост Метро

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Скриншот: видео/Iaroslav Trakalo
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