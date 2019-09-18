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18 сентября 2019, среда, 23:17 29
Силовые структуры 2019-09-18T23:30:01+03:00
Українські Новини
Правоохранители изъяли у угрожавшего взорвать мост Метро карабин и пистолет

Правоохранители изъяли у угрожавшего взорвать мост Метро карабин и пистолет

Задержанный. Фото: МВД
Задержанный. Фото: МВД

Правоохранители изъяли у угрожавшего взорвать мост Метро в Киеве мужчины тубус из гранатомета, карабин и пистолет.

Об этом сообщил директор департамента коммуникаций Министерства внутренних дел (МВД) Артем Шевченко, передают Українськi Новини.

На месте задержания полицейские обнаружили тубус из гранатомета и охотничье ружье.

Фото: МВДФото: МВД

Фото: МВДФото: МВД

Шевченко также сообщил, что задержание произошло без единого выстрела. Полицейские опасались, что террорист мог выехать в жилые районы на Левом берегу.

"Оба выезда с моста перекрыла бронетехника, разложили ежи для принудительной остановки машины. С воздуха за злоумышленником наблюдали дроны, движение по Днепру блокировала водная полиция. Снайперы заняли позиции. Командовал операцией начальник киевской полиции, генерал Андрей Крищенко. Учитывая неудачные попытки начать содержательные переговоры, очевидно неадекватное состояние подозреваемого и приближение темного времени суток, когда операция существенно бы усложнилась, было принято решение начать штурмовые действия", - написал он.

Две в группы спецподразделений полицейских под прикрытием БТР с украинским флагом и бронемашины Варта приблизились к подозреваемому и заставили его выйти из машины и лечь на дорогу, после чего он был задержан.

Как сообщали Українськi Новини, мужчину задержали на мосту Метро, взрывчатку не наши.

Также угрожавшему взорвать мост Метро в Киеве мужчине будет оказана психологическая помощь.

Кроме того, на дорогах и метро в Киеве образовался коллапс: фото 

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