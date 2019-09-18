Полиция заявляет, что неизвестный открыл стрельбу и угрожает взорвать мост Метро в Киеве, в связи с чем начата спецоперация.\r\nОб этом говорится в сообщении пресс-службы полиции Киева, передают Українськi Новини.\r\n"В Киеве возле моста Метро, где неизвестный угрожает взрывом, проводится специальная полицейская операция", - сказано в нем.\r\nПравоохранители ввели в столице специальный оперативный план.\r\nНа месте происшествия находится руководство Главного и территориального управлений полиции, наряды патрульных, кинологи со служебными собаками, спецназовцы и специалисты взрывотехнической службы.\r\nРанее в столичную полицию поступило сообщение о том, что неизвестный заблокировал движение на мосту Метро и угрожает взорвать его и государственные учреждения.\r\nПолучив эту информацию, на место выехали специалисты всех профильных служб, а также руководство столичной полиции.\r\nhttps:\/\/www.youtube.com\/watch?v=2yOoQMOYP-Q" frameborder="0" allowfullscreen>\r\nСообщается, что неизвестный стреляет и угрожает взрывом.\r\nДвижение автомобилей и поездов на мосту перекрыто.\r\nСледователи столичной полиции квалифицируют произошедшее как подготовку к террористическому акту.\r\nКроме того, Киевский метрополитен остановил движение от станции "Днипро" до "Лесной".\r\n\r\nКак сообщали Українськi Новини, в январе в Киеве мужчина спрыгнул с моста Метро.\r\nТакже на мосту Метро произошло ДТП с пьяным таксистом Uber и тремя иномарками.