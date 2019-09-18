подписаться на рассылку
24.55 24.95
26.9 27.5
˟
18 сентября 2019, среда, 18:02 553
Происшествия 2019-09-18T18:15:02+03:00
Українські Новини
Неизвестный открыл стрельбу и угрожает взорвать мост Метро в Киеве

Неизвестный открыл стрельбу и угрожает взорвать мост Метро в Киеве

Полиция заявляет, что неизвестный открыл стрельбу и угрожает взорвать мост Метро в Киеве, в связи с чем начата спецоперация.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы полиции Киева, передают Українськi Новини.

"В Киеве возле моста Метро, ​​где неизвестный угрожает взрывом, проводится специальная полицейская операция", - сказано в нем.

Правоохранители ввели в столице специальный оперативный план.

На месте происшествия находится руководство Главного и территориального управлений полиции, наряды патрульных, кинологи со служебными собаками, спецназовцы и специалисты взрывотехнической службы.

Ранее в столичную полицию поступило сообщение о том, что неизвестный заблокировал движение на мосту Метро и угрожает взорвать его и государственные учреждения.

Получив эту информацию, на место выехали специалисты всех профильных служб, а также руководство столичной полиции.

Сообщается, что неизвестный стреляет и угрожает взрывом.

Движение автомобилей и поездов на мосту перекрыто.

Следователи столичной полиции квалифицируют произошедшее как подготовку к террористическому акту.

Кроме того, Киевский метрополитен остановил движение от станции "Днипро" до "Лесной".

Как сообщали Українськi Новини, в январе в Киеве мужчина спрыгнул с моста Метро.

Также на мосту Метро произошло ДТП с пьяным таксистом Uber и тремя иномарками.

Больше новостей о: Угроза Мост Метро стрельба в Киеве стрельба на мосту Метро

Архив
Новости
Трамп назначил нового советника по нацбезопасности 19:11
Мужчина, который угрожает подорвать мост Метро, ранее принес в полицию килограмм взрывчатки 19:09
Спецоперация на мосту Метро. Скришот видео
Обнародовано видео с дрона полицейских спецоперации на мосту Метро 18:51
Экс-руководство отеля "Казацкий" подозревают в отмывании 12 млн гривен 18:25
Украинскому бизнесу пора выйти из замков, - Хейманс 18:15
больше новостей
Гривна растет - доллар падает: чего ожидать в будущем 12:22
Пожар в доме Гонтаревой. Скриншот видео theБабель
Под Киевом сожгли дом Гонтаревой 08:35
Сегодня антициклон Hanneke и циклон Ignaz принесут в Украину дожди и штормовой ветер 06:06 Карта
Полиция открыла дело по факту поджога дома Гонтаревой 09:48
Против работника "Громадського ТВ", который призывал избивать журналистов "Страны", завели уголовное дело 08:31
больше новостей
Пожар в доме Гонтаревой. Скриншот видео theБабель
Под Киевом сожгли дом Гонтаревой 08:35
Сегодня антициклон Hanneke и циклон Ignaz принесут в Украину дожди и штормовой ветер 06:06 Карта
Полиция открыла дело по факту поджога дома Гонтаревой 09:48
За три месяца на Донбассе погибли 8 мирных жителей, еще 60 ранены, - миссия ООН 11:53
У Зеленского открестились от обещания пересмотреть языковой закон 06:44 Документ
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok