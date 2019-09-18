Неизвестный открыл стрельбу и угрожает взорвать мост Метро в Киеве

Полиция заявляет, что неизвестный открыл стрельбу и угрожает взорвать мост Метро в Киеве, в связи с чем начата спецоперация.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы полиции Киева, передают Українськi Новини.

"В Киеве возле моста Метро, ​​где неизвестный угрожает взрывом, проводится специальная полицейская операция", - сказано в нем.

Правоохранители ввели в столице специальный оперативный план.

На месте происшествия находится руководство Главного и территориального управлений полиции, наряды патрульных, кинологи со служебными собаками, спецназовцы и специалисты взрывотехнической службы.

Ранее в столичную полицию поступило сообщение о том, что неизвестный заблокировал движение на мосту Метро и угрожает взорвать его и государственные учреждения.

Получив эту информацию, на место выехали специалисты всех профильных служб, а также руководство столичной полиции.

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Сообщается, что неизвестный стреляет и угрожает взрывом.

Движение автомобилей и поездов на мосту перекрыто.

Следователи столичной полиции квалифицируют произошедшее как подготовку к террористическому акту.

Кроме того, Киевский метрополитен остановил движение от станции "Днипро" до "Лесной".

Как сообщали Українськi Новини, в январе в Киеве мужчина спрыгнул с моста Метро.

Также на мосту Метро произошло ДТП с пьяным таксистом Uber и тремя иномарками.