Из-за огромных вечерних пробок в Киеве таксисты берут до 700 гривен за поездку

Несмотря на то, что мужчину, который угрожал взорвать мост Метро задержали еще пару часов назад, киевляне никак не могут разъехаться домой. Об этом сообщает "Информатор".

Сообщается, что переправа на мосту Метро остается закрытой, на ней работают правоохранители. Из-за потока машин все едут на мост Патона. Огромная пробка начинается еще на бульваре Дружбы народов от самой Лыбедской площади. Также "парализовало" проспект Соборности и все улицы вокруг Русановки.

До Троещины также сложно добраться, поскольку остановилось движение по Набережному шоссе и Набережной Рыбальской.

Цены на такси резко повысились. При чем стоимость достигает приличной суммы в 700 гривен.

"Еду на Убере. Водитель рассказывает, что в связи с событиями на мосту Метро за машину с м Левобережной до Теремков Убер сейчас берет 700 грн", - написал в Facebook Виталий Сич.



"Таксисты! Вы тоже люди, где потеряли совесть и сочувствие?", - высказалась Наталья Милерова.









"За 150 даже никто не хотел с Позняков до м. Дарницы доехать", - возмущены киевляне.

Как сообщали Українські Новини, в Киеве закрыли 6 станций метро из-за мужчины, который угрожал подорвать мост Метро.

Кроме того, из-за сегодняшних событий метро переполнилось пассажирами, была огромная давка.