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10 вересня 2019, вівторок, 12:06 25
Судова влада 2019-09-10T18:45:05+03:00
Українські Новини
ДБР викликало Порошенко на допит 4 рази: стали відомі дати

ДБР викликало Порошенко на допит 4 рази: стали відомі дати

Петро Порошенко. Фото: прес-служба Петра Порошенка
Петро Порошенко. Фото: прес-служба Петра Порошенка

Державне бюро розслідувань викликало колишнього Президента, депутата Верховної Ради від фракції "Європейська солідарність" Петра Порошенка на допит 13, 18, 27 вересня і 3 жовтня.

Про це йдеться у відповіді ДБР на запит Українських Новин.

ДБР відмовився повідомляти, в рамках яких кримінальних проваджень плануються проведення допитів, посилаючись на ст. 222 (недопустимість розголошення відомостей досудового розслідування) Кримінального процесуального кодексу.

Як повідомляли Українські Новини, Порошенко не з'явився на допит в ДБР 6 вересня.

3 вересня також повинен був відбутися допит Порошенко в Держбюро розслідувань, проте він був перенесений.

Крім того, 12 серпня Труба заявив, що допускає допит Петра Порошенка на поліграфі. Після чого Печерський районний суд дозволив допит Порошенко з детектором брехні.

А Державне бюро розслідувань (ДБР) відмовилося оприлюднити свою позицію пропозиції щодо колишнього Президента Петра Порошенка провести допит на поліграфі (детекторі брехні) у прямому ефірі телеканалу "Прямий".

Раніше, 12 серпня, Державне бюро розслідувань допитало Порошенко як свідка по справі про можливе ухилення від сплати податків при купівлі телеканал "Прямий".

Крім того, Державне бюро розслідувань (ДБР) 12 серпня провело допит колишнього Президента Петра Порошенка, в той час як під будівлею проходили два мітингу, в одному з яких брали участь діти Порошенко - дві доньки і син.

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