Порошенко не явился на допрос в ГБР

Бывший Президент, нынешний депутат Верховной Рады ("Европейская солидарность") Петр Порошенко не явился на допрос в Госбюро расследований.\r\nОб этом на своем канале в мессенджере Telegram сообщил директор ГБР Роман Труба, передают Українськi Новини.\r\n"Сегодня наши следователи хотели получить показания Петра Порошенко в уголовном производстве относительно возможного вмешательства в деятельность судей Окружного административного суда города Киева", - написал он.\r\nТруба отметил, что избежание допросов с использованием сомнительных причин - сценарий не очень эффективный как для человека, которому нечего скрывать и есть что сказать в свою защиту.\r\nТакже он добавил, что ходить на допросы все равно придется, если не сейчас, то с января 2020 года.\r\nКак сообщали Українські Новини, 3 сентября также должен был состояться допрос Порошенко в Госбюро расследований, однако он был перенесен.\r\nКроме того, 12 августа Труба заявил, что допускает допрос Петра Порошенко на полиграфе. После чего Печерский районный суд разрешил допрос Порошенко с детектором лжи.