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06 сентября 2019, пятница, 10:36 112
Судебная власть 2019-09-06T10:40:02+03:00
Українські Новини
Порошенко не явился на допрос в ГБР

Порошенко не явился на допрос в ГБР

Петр Порошенко. Фото: president.gov.ua
Петр Порошенко. Фото: president.gov.ua

Бывший Президент, нынешний депутат Верховной Рады ("Европейская солидарность") Петр Порошенко не явился на допрос в Госбюро расследований.

Об этом на своем канале в мессенджере Telegram сообщил директор ГБР Роман Труба, передают Українськi Новини.

"Сегодня наши следователи хотели получить показания Петра Порошенко в уголовном производстве относительно возможного вмешательства в деятельность судей Окружного административного суда города Киева", - написал он.

Труба отметил, что избежание допросов с использованием сомнительных причин - сценарий не очень эффективный как для человека, которому нечего скрывать и есть что сказать в свою защиту.

Также он добавил, что ходить на допросы все равно придется, если не сейчас, то с января 2020 года.

Как сообщали Українські Новини, 3 сентября также должен был состояться допрос Порошенко в Госбюро расследований, однако он был перенесен.

Кроме того, 12 августа Труба заявил, что допускает допрос Петра Порошенко на полиграфе. После чего Печерский районный суд разрешил допрос Порошенко с детектором лжи.

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