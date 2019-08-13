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13 августа 2019, вторник, 23:00 22
Судебная власть 2019-08-13T23:00:02+03:00
Українські Новини
Суд разрешил допрос Порошенко с детектором лжи

Суд разрешил допрос Порошенко с детектором лжи

Петр Порошенко. Фото: пресс-служба
Петр Порошенко. Фото: пресс-служба

Печерский районный суд Киева разрешил допросить экс-президента Украины Петра Порошенко в ГБР с применением полиграфа. Об этом Украинской правде сообщили в пресс-службе ГБР.

"Было решение суда. Есть санкция на прохождение Петром Порошенко полиграфа, но здесь важно, что прохождение полиграфа может быть только при его согласии", - говорится в сообщении.

Разрешение на допрос с применением детектора лжи дали в производстве относительно вероятного уклонения от уплаты налогов при покупке-продаже телеканала "Прямой".

Журналисты обратились к адвокату Порошенко и его представителям по поводу того, согласится ли пятый президент на прохождение полиграфа.

Как сообщали Українські Новини, 12 августа Государственное бюро расследований допросило Порошенко как свидетеля по делу о возможном уклонении от уплаты налогов при покупке телеканал "Прямой".

Также 25 июля Государственное бюро расследований допросило Порошенко как свидетеля по делу о возможном уклонении от уплаты налогов при продаже завода "Кузница на Рыбальском".

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