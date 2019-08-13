Суд разрешил допрос Порошенко с детектором лжи

"Было решение суда. Есть санкция на прохождение Петром Порошенко полиграфа, но здесь важно, что прохождение полиграфа может быть только при его согласии", - говорится в сообщении.

Разрешение на допрос с применением детектора лжи дали в производстве относительно вероятного уклонения от уплаты налогов при покупке-продаже телеканала "Прямой".

Журналисты обратились к адвокату Порошенко и его представителям по поводу того, согласится ли пятый президент на прохождение полиграфа.

Как сообщали Українські Новини, 12 августа Государственное бюро расследований допросило Порошенко как свидетеля по делу о возможном уклонении от уплаты налогов при покупке телеканал "Прямой".

Также 25 июля Государственное бюро расследований допросило Порошенко как свидетеля по делу о возможном уклонении от уплаты налогов при продаже завода "Кузница на Рыбальском".