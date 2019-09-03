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03 сентября 2019, вторник, 06:05 22
Судебная власть 2019-09-03T06:36:20+03:00
Українські Новини
Сегодня ГБР в очередной раз допросит Порошенко

Сегодня ГБР в очередной раз допросит Порошенко

Петр Порошенко Фото: прес-служба
Петр Порошенко Фото: прес-служба

Сегодня, 3 сентября, должен состояться допрос экс-Президента Украины петра Порошенко в Государственном бюро расследований, сообщают Українські Новини.

Отметим, что Порошенко ГБР будет допрашивать уже не впервые.

Также возле здания Государственного бюро расследований начнётся акция "Зачем миллиардер отобрал базу отдыха у слепых?".

Участники акции требуют расследовать уголовное производство против Порошенко за мошеннический захват базы отдыха Украинского общества слепых "Ивушка". 

Как сообщали Українські Новини, 12 августа директор ГБР Роман Труба заявил, что допускает допрос Порошенко на полиграфе, также суд разрешил допрос Порошенко с детектором лжи.

А Государственное бюро расследований (ГБР) отказалось обнародовать свою позицию относительно предложения бывшего Президента Петра Порошенко провести допрос на полиграфе (детекторе лжи) в прямом эфире телеканала "Прямой".

Ранее, 12 августа, Государственное бюро расследований допросило Порошенко как свидетеля по делу о возможном уклонении от уплаты налогов при покупке телеканал "Прямой".

Кроме того, Государственное бюро расследований (ГБР) 12 августа провело допрос бывшего Президента Петра Порошенко, в то время как под зданием проходили два митинга, в одном из которых принимали участие дети Порошенко - две дочери и сын.

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