ГБР завершило допрос Порошенко

Государственное бюро расследований (ГБР) завершило допрос бывшего Президента Петра Порошенко, в то время как под зданием проходили два митинга, в одном из которых принимали участие дети Порошенко - две дочери и сын. \r\nЭто следует из прямой трансляции телеканала "112 Украина", передают Українськi Новини.\r\nОколо 12:00 экс-Президент вышел из здания бюро в кольце правоохранителей, сел в автомобиль и уехал.\r\nДопрос длился около 2,5 часов.\r\nПорошенко был допрошен в качестве свидетеля по делу о возможном уклонении от уплаты налогов при покупке телеканал "Прямой".\r\nКак сообщали Українськi Новини, Государственное бюро расследований засекретило информацию по открытым уголовным производствам, в которых фигурирует бывший Президент Петр Порошенко, котрый вернулся 7 августа из отпуска в Украину.\r\nРанее Госбюро расследований открыло уголовное производство по факту возможных незаконных действий пограничников и таможенников при оформлении поездки Петра Порошенко на Мальдивы в январе 2018 года.