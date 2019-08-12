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12 августа 2019, понедельник, 12:29 138
Судебная власть 2019-08-12T12:33:45+03:00
Українські Новини
ГБР завершило допрос Порошенко

ГБР завершило допрос Порошенко

Петр Порошенко. Фото: president.gоv.ua
Петр Порошенко. Фото: president.gоv.ua

Государственное бюро расследований (ГБР) завершило допрос бывшего Президента Петра Порошенко, в то время как под зданием проходили два митинга, в одном из которых принимали участие дети Порошенко - две дочери и сын.  

Это следует из прямой трансляции телеканала "112 Украина", передают Українськi Новини.

Около 12:00 экс-Президент вышел из здания бюро в кольце правоохранителей, сел в автомобиль и уехал.

Допрос длился около 2,5 часов.

Порошенко был допрошен в качестве свидетеля по делу о возможном уклонении от уплаты налогов при покупке телеканал "Прямой".

Как сообщали Українськi Новини, Государственное бюро расследований засекретило информацию по открытым уголовным производствам, в которых фигурирует бывший Президент Петр Порошенко, котрый вернулся 7 августа из отпуска в Украину.

Ранее Госбюро расследований открыло уголовное производство по факту возможных незаконных действий пограничников и таможенников при оформлении поездки Петра Порошенко на Мальдивы в январе 2018 года.

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