подписаться на рассылку
25.15 25.55
27.9 28.65
˟
12 августа 2019, понедельник, 13:15 90
Судебная власть 2019-08-12T13:19:53+03:00
Українські Новини
Порошенко могут допросить на детекторе лжи, - Труба

Порошенко могут допросить на детекторе лжи, - Труба

Петр Порошенко. Фото: пресс-служба Петра Порошенко
Петр Порошенко. Фото: пресс-служба Петра Порошенко

Директор Государственного бюро расследований Роман Труба допускает допрос бывшего Президента Петра Порошенко на полиграфе (детекторе лжи) в то время, как ГБР засекретило информацию по делам Порошенко.

Об этом он написал в своем Telegram-канале, передают Українськi Новини.

"Не исключаем, что следующий допрос будет проведен с применением полиграфа. К слову, это совсем не страшно - все наши сотрудники проходят такое психофизиологическое исследование каждый год", - отметил Труба.

По его словам, в понедельник допрос Порошенко длился около 2 часов.

Около 12:00 экс-Президент вышел из здания бюро в кольце правоохранителей, сел в автомобиль и уехал.

Как сообщали Українськi Новини, 12 августа Государственное бюро расследований допросило Порошенко как свидетеля по делу о возможном уклонении от уплаты налогов при покупке телеканал "Прямой".

25 июля Государственное бюро расследований допросило Порошенко как свидетеля по делу о возможном уклонении от уплаты налогов при продаже завода "Кузница на Рыбальском".

Больше новостей о: Допрос Детектор лжи полиграф Роман Труба Госбюро расследований Петр Порошенко ГБР Украины

Архив
Новости
Львовский бронетанковый завод наладил серийную модернизацию танков Т-64 13:48
В 2019 Минфин уже привлек в госбюджет 166,6 млрд гривен, $3,2 млрд и €189 млн за счет размещения ОВГЗ 13:46
Температура перевалит за +34: во вторник всю Украину ждет сильная жара 13:31 Карта
Зеленский в Житомирской области. Скрнишот видео 112.ua
Зеленский призывает уйти в отставку начальника житомирской полиции из-за янтарных старателей 13:27
Прибыли компании "ДТЭК Энерго" после введения "Роттердам+" не превышали среднеотраслевые показатели, - Кушнирук 13:19
больше новостей
Максим Нефедов и Яна Калмыкова. Фото: Facebook/Max Nefyodov
Нефедов женился на менеджере Ахметова 22:25
Бабье лето. Фото: look.com.ua
Каким будет бархатный сезон и бабье лето в Украине: синоптик дал прогноз на август-сентябрь 06:15
Эволюционная польза: Ученые выяснили, почему кошки едят траву 23:23
Парфенов. Фото: ТАСС
Видео дня: Парфенов прочитал реп на 50-тысячном митинге протеста в Москве 21:15
ДТП со скорой. Фото: Информатор
В Днипре грузовик протаранил и опрокинул скорую 22:53
больше новостей
Коровченко проиграл очередной суд, - адвокат 21:55
Максим Нефедов и Яна Калмыкова. Фото: Facebook/Max Nefyodov
Нефедов женился на менеджере Ахметова 22:25
Эволюционная польза: Ученые выяснили, почему кошки едят траву 23:23
Задержания на Гостином Дворе Москвы. Фото: george markov/Twitter
Фото дня: На митингах в Москве массово задерживают людей, желающих честных выборов 19:09
Алексей Середа. Скриншот видео НОК
Украинец завоевал золото и стал самым молодым чемпионом Европы в истории прыжков в воду 19:49
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok