Порошенко могут допросить на детекторе лжи, - Труба

Директор Государственного бюро расследований Роман Труба допускает допрос бывшего Президента Петра Порошенко на полиграфе (детекторе лжи) в то время, как ГБР засекретило информацию по делам Порошенко.\r\nОб этом он написал в своем Telegram-канале, передают Українськi Новини.\r\n"Не исключаем, что следующий допрос будет проведен с применением полиграфа. К слову, это совсем не страшно - все наши сотрудники проходят такое психофизиологическое исследование каждый год", - отметил Труба.\r\nПо его словам, в понедельник допрос Порошенко длился около 2 часов.\r\nОколо 12:00 экс-Президент вышел из здания бюро в кольце правоохранителей, сел в автомобиль и уехал.\r\nКак сообщали Українськi Новини, 12 августа Государственное бюро расследований допросило Порошенко как свидетеля по делу о возможном уклонении от уплаты налогов при покупке телеканал "Прямой".\r\n25 июля Государственное бюро расследований допросило Порошенко как свидетеля по делу о возможном уклонении от уплаты налогов при продаже завода "Кузница на Рыбальском".