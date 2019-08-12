Порошенко могут допросить на детекторе лжи, - Труба

Директор Государственного бюро расследований Роман Труба допускает допрос бывшего Президента Петра Порошенко на полиграфе (детекторе лжи) в то время, как ГБР засекретило информацию по делам Порошенко

Об этом он написал в своем Telegram-канале, передают Українськi Новини.

"Не исключаем, что следующий допрос будет проведен с применением полиграфа. К слову, это совсем не страшно - все наши сотрудники проходят такое психофизиологическое исследование каждый год", - отметил Труба.

По его словам, в понедельник допрос Порошенко длился около 2 часов.

Около 12:00 экс-Президент вышел из здания бюро в кольце правоохранителей, сел в автомобиль и уехал.

Как сообщали Українськi Новини, 12 августа Государственное бюро расследований допросило Порошенко как свидетеля по делу о возможном уклонении от уплаты налогов при покупке телеканал "Прямой".

25 июля Государственное бюро расследований допросило Порошенко как свидетеля по делу о возможном уклонении от уплаты налогов при продаже завода "Кузница на Рыбальском".